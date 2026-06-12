Fransa'dan Gazeteci Froussard'a Destek

Fransa'daki siyasetçiler ve medya çalışanları İsrail'in Gazze'deki soykırımını duyurmak için bölgede faaliyet gösteren Fransız gazeteci Alice Froussard'ı sınır dışı etme kararını kınadı.

Fransız siyasetçiler ve medya çalışanları İsrail'in Froussard'ı sınır dışı etmesine ilişkin açıklamada bulunarak, basın özgürlüğünün ihlali niteliğindeki karara tepki gösterdi.

Mediapart gazeteciler derneğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin bu kararının basın özgürlüğüne yönelik ciddi bir saldırı ve Filistin topraklarında gazetecilik yapma koşullarının ne kadar kötüleştiğine ilişkin önemli bir gösterge olduğu belirtildi.

İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef almaya, basının Gazze'ye bağımsız erişimini engellemeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, yabancı basının işgal altındaki Batı Şeria'da faaliyet göstermesinin engellenmesi de kınandı.

France 24 gazeteciler derneği ise açıklamasında, İsrail'in Froussard'ı sınır dışı etme kararını kınayarak, basın özgürlüğü üzerindeki artan kısıtlamaları reddettiklerini bildirdi.

Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Fransız gazeteci dahil Orta Doğu'da görev yapan tüm gazeteciler ile dayanışma mesajı vererek, basın özgürlüğünün olmadığı yerde demokrasiden bahsedilemeyeceğini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün konuya ilişkin açıklamalarına tepki

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux'nun dünkü basın toplantısında konuya ilişkin açıklamaları sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Sözcü Confavreux'nün işgal altındaki Batı Şeria topraklarında faaliyet gösteren Froussard'ın sınır dışı edilme kararını "İsrail'in egemenliğine ilişkin" bir karar olarak nitelemesi, Filistin topraklarında İsrail'in egemenliğinin tanınması anlamına geleceği nedeniyle eleştirildi.

Confavreux, bir gazetecinin İsrail'in Froussard'ı sınır dışı etmesine ilişkin sorusuna, "Bu karardan üzüntü duyuyoruz ancak bu karar İsrail'in egemenliğine ilişkindir." şeklinde yanıt vermişti.