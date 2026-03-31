Fransa'dan Lübnan Ordusuna Zırhlı Araç Hibesi

Fransa, destek programı kapsamında Lübnan ordusuna 39 zırhlı personel taşıyıcı araç hibe etti.

Beyrut Limanı'nda düzenlenen törene, Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Alice Rufo, Lübnanlı Tümgeneral Hasan Avde, Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Herve Magro ile bazı komutanlar katıldı.

Törende, Fransa tarafından hibe edilen 39 zırhlı personel taşıyıcı araç Lübnan ordusuna teslim edildi.

Burada konuşan Rufo, Lübnan ve Fransa orduları arasındaki yakın ilişkilere dikkati çekerek, mevcut hassas süreçte Lübnan'da iç istikrarın korunmasında ordunun rolünü takdir ettiklerini vurguladı.

Rufo, ülkesinin Lübnan ordusuna desteğini sürdüreceğini ifade etti.