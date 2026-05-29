Fransa'dan Rusya'nın İHA Saldırısına Kınama

Fransa, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında bir Rus insansız hava aracının (İHA) Romanya hava sahasına girerek bir apartmana düşmesini kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot France, Inter'de katıldığı programda, Romanya'da Rus İHA'sının bir binaya isabet ettiği olayı Rusya'nın "sorumsuz eylemi" olarak niteledi.

Rusya'nın bu eylemini kınadığını belirten Bakan Barrot, Rusya'nın Ukrayna'ya son saldırıları bağlamında dün Dışişlerine çağrılacağı duyurulan Rusya'nın Paris Büyükelçisini sabah saatlerinde bakanlığa çağırdığını açıkladı.

Ayrıca Barrot, "Fransa'nın Ukrayna direnişini desteklemekten hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğini" vurguladı.

Romanya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında bir Rus insansız hava aracının (İHA) Romanya hava sahasına girerek bir apartmana düştüğünü, olayda 2 kişinin yaralandığını açıklamıştı.