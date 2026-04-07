Fransa'dan Saldırılara Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'dan Saldırılara Sert Tepki

07.04.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı, İran'a yönelik sivil altyapı saldırılarına karşı uluslararası hukuka vurgu yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırılarda sivil alt yapıları da hedef alacaklarını yinelediği bir dönemde, enerji ve sivil alt yapıları hedef alan her türlü saldırıya karşı olduklarını belirtti.

Bakan Barrot, France Info'ya yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da yaşanan gerilim ve ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde İran'ın sivil ve enerji alt yapılarını vuracaklarını söylemesine karşılık Barrot, bu tür sivil alt yapıları hedef alan saldırıların "halihazırda endişe verici olan durumu daha da kötüleştirerek, yeni bir gerilimi artırma ve misilleme aşamasına" kapı aralayacağını ifade etti.

Bu nedenle uluslararası hukuku ihlal eden bu saldırıların tamamına karşı olduklarını dile getiren Barrot, bunun savaşın bölgeye yayılma riskini artıracağına, bu tür saldırıların kriz nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışı körükleyebileceğine işaret etti.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve güvenliğinin garanti altına alınması çağrılarını da yineleyen Barrot, denizlerde seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasının ortak faydaya hizmet edeceğini söyledi.

Ülkesinin bu savaştaki rolünü ise "savaşın olumsuz sonuçlarını kısıtlamak ve arabuluculuk çabalarını desteklemek" olarak tanımlayan Barrot, "Avrupa'nın kabiliyeti, yeni imparatorlukların tahakkümüne karşı bir alternatif olduğunu göstermesidir. Bu, bizim seçmediğimiz ve sonuçlarıyla ilgilendiğimiz bir savaş." diye konuştu.

Barrot ayrıca, savaş bağlamında önceliklerinin Fransız çıkarlarının ve vatandaşlarının korunması olduğunu vurguladı.

ABD'nin olası bir kara harekatına ilişkin ise Irak ve Afganistan örneklerini hatırlatan Barrot, bunun "faydasından çok zararı olacağı" değerlendirmesinde bulundu.

?- ABD/İsrail ve İran Savaşı

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Fransa, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'dan Saldırılara Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:38:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Fransa'dan Saldırılara Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.