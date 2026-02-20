Fransa'dan Siyonizm Karşıtlığına Yasa Tasarısı - Son Dakika
Fransa'dan Siyonizm Karşıtlığına Yasa Tasarısı

20.02.2026 12:59
Fransa Başbakanı Lecornu, siyonizm karşıtlığını cezalandıracak bir yasa tasarısını nisan ayında sunacak.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı kapsayan bir yasa tasarısını parlamentonun gündemine nisan ayında ekleyeceğini açıkladı.

Yahudi Kurumları Temsilcileri Konseyinin (CRIF) geleneksel 40. akşam yemeği dün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi.

Yemeğe, Lecornu ve 20 bakanın yanı sıra ülkenin farklı siyasetçileri katıldı.

Lecornu, burada yaptığı konuşmada, CRIF'in akşam yemeğinin bir dostlar arası buluşma olduğunu belirterek "Burada olan herkes CRIF'in dostları, genellikle CRIF'in şahsi dostları." dedi.

Fransa'nın, Avrupa'da Yahudileri vatandaş olarak tanıyan ilk ülke olduğunu kaydeden Lecornu, "Yahudilere yönelik nefret, Cumhuriyet'e yönelik nefret ve Fransa'nın alçaltılması demek." diye konuştu.

Lecornu, Yahudi karşıtlığının 20 yıl içinde farklı bir şekle büründüğünü savunurken "Fransa, Yahudiler için bir devletin kurulmasını destekledi. Fransız ve İsrail halkları, dost halklardır. İsrail devleti saldırıya uğradığında, Fransa onun yanındadır." ifadelerini kullandı.

İran'ın İsrail'e yönelik 2024 ve 2025'teki insansız hava aracı (İHA) saldırılarını engellemek için Fransa'nın ordusuyla birlikte İsrail'in yanında olduğunu kaydeden Lecornu, Fransa'nın gerektiği müddetçe İsrail'in yanında kalacağını vurguladı.

Lecornu, bugün kendisini "siyonizm karşıtı" olduğunu söyleyenlerin bir politikayı eleştirmediğini, bunun "İsrail'in var olma hakkını dahi inkar etmek" anlamına geldiğini savundu.

"Denizden Ürdün Nehri'ne" cümlesini söylemenin de İsrail'in ortadan kaldırılması çağrısında bulunmak anlamına geldiğini öne süren Lecornu, "Günümüz siyonizm karşıtlığı, eski Yahudi karşıtlığının maskesine dönüştü." değerlendirmesinde bulundu."

Lecornu, siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı kapsayan tasarıyı kastederek, "Bir devletin yok edilmesi çağrısında bulunmak kabul edilemez. Hükümet, milletvekili Caroline Yadan tarafından savunulan yasa tasarısını nisan ayında parlamento çalışmalarının gündemine getirecek." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın İsrail'in varlığını savunduğunu belirten Lecornu, Yahudi karşıtı sözler sarf edenlerin siyasetten men edilmesinin de kanunlaştırılması gerektiğini ileri sürdü.

Fransız milletvekilinden Başbakana tepki

Fransız milletvekili Gabrielle Cathala, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lecornu'nun konuşmasına tepki gösterdi.

Cathala, "Başbakan tarafından son derece ciddi açıklamalar. Ancak hiçbir şey artık bizi şaşırtmıyor. İsrail'e ve aşırı sağcı hükümetine hizmet eden bu tasarının asla yürürlüğe girmemesi için burada olacağız." ifadelerini kullandı.

Yadan'ın daha önce Kasım 2024'te meclise sunduğu "Yahudi karşıtlığının yeni türleriyle mücadele" isimli tasarı, bir devletin varlığının inkar edilmesinin yanı sıra İsrail'in Nazi rejimine benzetilmesinin cezalandırılmasını öngörüyor.

Filistin destekçileri ve solcu milletvekilleri, bu tasarının Yahudi karşıtlığıyla mücadele adı altında siyonizm karşıtlığı ve İsrail makamlarına yönelik eleştirileri cezalandırmak için kullanılabileceği gerekçesiyle tasarıya karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Fransa'dan Siyonizm Karşıtlığına Yasa Tasarısı
