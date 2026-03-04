Fransa'dan Türkiye'deki Vatandaşlara Uyarı

(ANKARA) - Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'da ateşlenen bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesinin ardından Türkiye'de bulunan Fransız vatandaşlarına yerel yetkililerin talimatlarına uymaları tavsiyesinde bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, 4 Mart 2026 tarihinde Türkiye'nin güneydoğusundaki Hatay ilinin yakınlarında İran'a ait bir balistik füzenin önlenerek imha duyurdu. Bölgede askeri gerginliğin tırmanma riski nedeniyle, Türkiye'de bulunan Fransız vatandaşlarının yerel yetkililerin talimatlarına uymaları şiddetle tavsiye edilir" ifadelerine yer verildi.