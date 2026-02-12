Fransa Dışişleri'nde Epstein Soruşturması Başlatıldı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, Epstein dosyasıyla ilgili belgelerde, başka Fransız diplomat veya memurların adlarının geçme ihtimalini dışlamadıklarını belirtti.

Confavreux, Bakanlığın haftalık basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un 14 Şubat'ta ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile görüşeceğini belirten Confavreux, Fransa'da aynı tarihte G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının gayriresmi bir toplantısının düzenleneceğini söyledi.

Confavreux, Barrot'nun, Epstein belgelerinde adı geçen Fransız diplomat Fabrice Aidan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, bu konuda ayrıca Bakanlık bünyesinde bir idari soruşturmanın dünden itibaren başlatıldığını dile getirdi.

İdari soruşturmanın Dışişleri Genel Müfettişliğince yürütüldüğünü ve en kısa sürede sonuçlarının açıklanmasını beklediklerini belirten Confavreux, "Amacı, 2013'teki olayları ve o dönemde neyin yapılıp yapılmadığını aydınlatmak. Soruşturma, gerçekleri ortaya çıkarmayı, sorumlulukların neler olduğunu belirlemeyi ve bağımsız şekilde bir rapor sunmayı amaçlıyor." diye konuştu.

Confavreux, bu rapora dayanarak disiplin veya cezai kararların alınacağına işaret ederek, soruşturmanın ayrıca Bakanlığın Aidan'la ilgili iddiaların gündeme geldiği dönemde hangi bilgileri bilip bilmediğini ortaya koyacağını savundu.

Epstein dosyası kapsamında 3 milyon belgenin paylaşıldığına değinen Confavreux, bu belgelerde başka Fransız diplomat ve memurlarının adlarının geçme ihtimalini dışlamadıklarını kaydetti.

Fransa Dış Ticaretten Sorumlu Bakanı 16-17 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

Confavreux, ayrıca Fransa Dış Ticaretten Sorumlu Bakanı Nicolas Forissier'nin 16-17 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek, bu ziyaretin, ikili ekonomik ilişkilere dinamik katmayı amaçladığına dikkati çekti.

Forissier'nin ziyareti kapsamında Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısına katılacağını kaydeden Confavreux, bu toplantıya farklı sektörlerden yaklaşık 20 Fransız firmanın katılacağını belirtti.

Confavreux, Forissier'nin Fransız ve Türk firmalarının katılacağı bir ekonomik foruma iştirak edeceğini ve farklı hükümet üyeleriyle görüşeceğini ifade etti.

"(Albanese'in) bu son açıklamaları kabul edilemez"

Barrot'un dün Mecliste, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye atfedilen İsrail hakkındaki ifadelerin neler olduğuna dair soruya Confavreux, "Fransa'nın son yıllarda birçok defa Albanese Hanım'ın aldığı tutumlardan ötürü endişesini ifade etme fırsatı oldu." yanıtını verdi.

Confavreux, bu tutumlarla ilgili Fransa'nın Albanese'in göreviyle ilgili "tarafsız olmadığı" iddiasıyla Nisan 2025'te BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine başvurduğunu anlatarak, "(Albanese'in) bu son açıklamaları kabul edilemez." dedi.

Barrot'un, Albanese'in istifa etmesi beklentisini dile getirdiğini hatırlatan Confavreux, "Albanese'in yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin özel prosedürüne başvurabileceklerini" kaydetti.

Confavreux, Albanese'in söylediği iddia edilen "İsrail'in insanoğlunun ortak düşmanı" ifadesinin "uydurma cümle" olduğunu kaydederek, Barrot'un dün Mecliste bu cümleyi alıntılamadığını savundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığının, Fransız Milletvekili Caroline Yadan'ın, Albanese'ye atfettiği "kırpılmış ifadeler" hakkında Ceza Hukuku'nun 40. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına ilişkin soruya ise Confavreux, "Bunun 40. madde kapsamına girip girmediğini bilmiyorum." dedi.

Confavreux, bir Fransız diplomatın bu ayın başında Belarus'un başkenti Minsk'e gidip gitmediğine dair soruya ise "Belarus ile teknik düzeyde diplomatik bir görüşme kanalını açık tutuyoruz." yanıtını verdi.

Terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere Orta Doğu'ya giden Fransız ve yabancılar hakkında Confavreux, "Yabancı terör örgütü savaşçıları, işledikleri suçlara en yakın yerlerde yargılanmalı." değerlendirmesinde bulundu.