Fransa Eğitim Bakanlığı 920 sözleşmeli öğretmenin sözleşme sürecini tamamlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fransa Eğitim Bakanlığı 920 sözleşmeli öğretmenin sözleşme sürecini tamamlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Eğitim Bakanlığı, liselilerin eylemlerinin ardından sınıf mevcutlarını düşüreceğini ve 920 sözleşmeli öğretmenin sözleşme sürecini tamamlayacağını bildirdi. Bakanlık ayrıca 500'den fazla ek kontenjan ve ruh sağlığı için 500'den fazla yeni kadro açacak.

Fransa Eğitim Bakanlığı, liselilerin daha iyi eğitim koşulları talebiyle haftalardır sürdürdüğü eylemlerin ardından öğretmen açıklarının kapatılması ve binaların iklim değişikliğine uyumlu hale getirilmesi gibi adımlar atacaklarını bildirdi.

Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, liselilerin talepleri doğrultusunda sendikalarla ve öğrenci temsilcileriyle yürüttükleri görüşmelerin ardından bazı kararlar aldıklarını duyurdu.

Liselilerin taleplerini dinlemek için oluşturdukları çevrim içi platforma 100 binden fazla öğrencinin katkı sağladığını kaydeden Bakan Geffray, liselerde sınıf mevcutlarının düşürüleceğini belirtti.

Geffray, bunun için 920 sözleşmeli öğretmenin sözleşme sürecini tamamlayacaklarını ve 500'den fazla ek kontenjan açacaklarını bildirdi.

Ayrıca yükseköğrenim kurumlarına kabul süreçlerinin kamuoyuna açık yürütüleceğini ve başvuruda bulunan öğrencilerin reddedilmeleri durumunda bunun gerekçesini öğrenme hakkına sahip olacağını ifade eden Geffray, yükseköğrenim kurumlarına başvuruların yapıldığı Parcoursup isimli platformun da 2028'e kadar değiştirileceği taahhüdünde bulundu.

Geffray, liseliler arasında ciddi bir sorun olarak tanımlanan ruh sağlığı hizmetlerinde de iyileştirmelerde bulunacaklarını ve okul hemşireleri, rehberlik öğretmenleri ve sosyal hizmet uzmanları için 500'den fazla yeni kadro açacaklarını belirtti.

Bakan Geffray ayrıca yazın çok sıcak, kışın çok soğuk olan okulların klima ve ısıtma sistemleriyle donatılarak iklim değişikliğine uyumlu hale getirilmesi için 2030'a kadar düşük faizli 4 milyar avro kredi sağlayacaklarını kaydetti.

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okulları için daha fazla imkan ve öğretmen talebiyle eylem düzenliyor.

Üniversite öğrencileri ve sendikaların da desteklediği eylemler kapsamında yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
EğitimGüncelFransaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yargıtay’dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber Yargıtay'dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı "Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
Meteoroloji’den yağış uyarısı Tarih verildi, sağanak tüm yurda yayılacak Meteoroloji’den yağış uyarısı! Tarih verildi, sağanak tüm yurda yayılacak
Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı Gizem Örge’den yürek burkan sözler Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler
Osimhen’e ne oldu Galatasaraylıları korkutan görüntü Osimhen'e ne oldu? Galatasaraylıları korkutan görüntü
14:28
Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren isme 2 talip birden
Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren isme 2 talip birden
14:19
Uzun süredir ortalarda yoktu Hamaney korkunç talimatla geri döndü
Uzun süredir ortalarda yoktu! Hamaney korkunç talimatla geri döndü
14:10
Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
13:36
Polonya’da anayasal kriz büyüyor Abluka altında Cumhurbaşkanı acil toplantı kararı aldı
Polonya'da anayasal kriz büyüyor! Abluka altında Cumhurbaşkanı acil toplantı kararı aldı
12:32
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu 4 ülkede neler yapmışlar neler
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler
11:33
Şara yönetiminin en büyük krizi Halk sokaklara döküldü
Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 14:43:38. #7.12#
SON DAKİKA: Fransa Eğitim Bakanlığı 920 sözleşmeli öğretmenin sözleşme sürecini tamamlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android