Fransa Eğitim Bakanlığı 920 sözleşmeli öğretmenin sözleşme sürecini tamamlayacak

Fransa Eğitim Bakanlığı, liselilerin daha iyi eğitim koşulları talebiyle haftalardır sürdürdüğü eylemlerin ardından öğretmen açıklarının kapatılması ve binaların iklim değişikliğine uyumlu hale getirilmesi gibi adımlar atacaklarını bildirdi.

Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, liselilerin talepleri doğrultusunda sendikalarla ve öğrenci temsilcileriyle yürüttükleri görüşmelerin ardından bazı kararlar aldıklarını duyurdu.

Liselilerin taleplerini dinlemek için oluşturdukları çevrim içi platforma 100 binden fazla öğrencinin katkı sağladığını kaydeden Bakan Geffray, liselerde sınıf mevcutlarının düşürüleceğini belirtti.

Geffray, bunun için 920 sözleşmeli öğretmenin sözleşme sürecini tamamlayacaklarını ve 500'den fazla ek kontenjan açacaklarını bildirdi.

Ayrıca yükseköğrenim kurumlarına kabul süreçlerinin kamuoyuna açık yürütüleceğini ve başvuruda bulunan öğrencilerin reddedilmeleri durumunda bunun gerekçesini öğrenme hakkına sahip olacağını ifade eden Geffray, yükseköğrenim kurumlarına başvuruların yapıldığı Parcoursup isimli platformun da 2028'e kadar değiştirileceği taahhüdünde bulundu.

Geffray, liseliler arasında ciddi bir sorun olarak tanımlanan ruh sağlığı hizmetlerinde de iyileştirmelerde bulunacaklarını ve okul hemşireleri, rehberlik öğretmenleri ve sosyal hizmet uzmanları için 500'den fazla yeni kadro açacaklarını belirtti.

Bakan Geffray ayrıca yazın çok sıcak, kışın çok soğuk olan okulların klima ve ısıtma sistemleriyle donatılarak iklim değişikliğine uyumlu hale getirilmesi için 2030'a kadar düşük faizli 4 milyar avro kredi sağlayacaklarını kaydetti.

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okulları için daha fazla imkan ve öğretmen talebiyle eylem düzenliyor.

Üniversite öğrencileri ve sendikaların da desteklediği eylemler kapsamında yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.