Fransa, Filistin genel seçiminin 28 Kasım'da yapılması konusunda ısrar edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa, Filistin genel seçiminin 28 Kasım'da yapılması konusunda ısrar edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Filistin'deki genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Barrot, genel seçimlerin 28 Kasım'da, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2027'nin ilk çeyreğinde planlandığını aktardı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Filistin'deki genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Barrot, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurulu marjında, basın toplantısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) reformuna ilişkin 21 Eylül'de ciddi bir ilerleme kaydettiklerini söyleyen Barrot, İngiltere'nin de BMGK'nin daimi üyelerinin insanlığa karşı suçlar söz konusu olduğunda veto haklarının sınırlandırılmasına ilişkin Fransa ve Meksika'nın ortak girişimine katıldığını hatırlattı.

Jean-Noel Barrot, böylelikle bu girişimi destekleyen ülke sayısının 128'e ulaştığına dikkati çekerek, "Bu niçin önemli mi? Çünkü, Güvenlik Konseyi'nin kitlesel vahşetlere son verdirmek veya cezalandırmak için harekete geçmesinin, karar almasının engellendiğini görüyoruz. Neden mi? Bu, bazı Güvenlik Konseyi'nin daimi ülkelerinin veto hakkını sorumsuzca kullanmasından kaynaklanıyor." dedi.

Bu yaz teknoloji firmalarının, sistemlerine sızan bazı yapay zeka modelleriyle ilgili kontrolü kaybettiğini anımsatan Barrot, bu ay BMGK başkanlığını yürüten ülkesinin konuyla ilgili konseyde bir toplantı düzenlenmesine karar verdiğini aktardı.

Barrot, bu konuya dahil olan Anthropic, OpenAI ve Hugging Face şirketlerinin yöneticilerini de toplantıya çağırdığını belirterek, yapay zeka modellerinin çıkardığı sorunlar ve bunlara yönelik uluslararası toplumun getirebileceği yanıtların ilk defa BMGK'de ele alınacağına işaret etti.

Gazze Şeridi'ndeki insani yardımın yeterli olmadığına dikkati çeken Barrot, "Fransa gelecek hafta ve aylarda, Filistin seçimlerinin organize edilmesi konusunda ısrar edecek." diye konuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 9 Haziran 2025 tarihli bir mektubunda, seçimler konusunda Fransa ve Suudi Arabistan liderlerine taahhütte bulunduğunu hatırlatarak, Filistin'de genel seçimlerin 28 Kasım'da ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ise 2027'nin ilk çeyreğinde yapılmasının planlandığını aktardı.

Barrot, "(Seçimler) Mutlaka gerçekleşmeli; bu, Filistin halkı için kendi kaderini tayin etmeye yönelik meşru arzusunu ifade etmenin ve sesini duyurmasının bir yolu." ifadesini kullandı.

"İsrail'in varlığına ve güvenliğine olan sarsılmaz bağlılıklarını" dile getiren Barrot, "Ancak İsrail devletinin mevcut hükümeti tarafından izlenen politika, İsrail'in güvenliğini ipotek altına alıyor." sözlerini sarf etti.

Jean-Noel Barrot, İsrail makamlarının, Gazze'ye yönelik barış planındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiğini ve Lübnan ve Suriye'de bir tampon bölge oluşturma stratejisi olduğunu kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da aşırıcı İsraillilerin, Filistinlilere yönelik şiddet olaylarının arttığını ve buradaki Filistin topraklarının gaspının hızlandığını belirten Barrot, tüm bunların, uluslararası toplumun bağlı olduğu iki devletli çözümü tehlikeye attığını ve aynı zamanda İsrail ve halkının güvenliği için de risk taşıdığı yorumunda bulundu.

Barrot, "Bu kabul edebileceğimiz bir şey değil." diye konuştu.

Hazırladıkları uluslararası misyonun Hürmüz Boğazı'nda koşullar elverdiği zaman, bölgedeki gemi trafiğinin hızlıca yeniden sağlanması için konuşlandırılmaya hazır olduğunu aktaran Barrot, bölgede gerginliğin azalmasının en hızlı şekilde Fransa'daki akaryakıt fiyatlarında hissedilmesini istediklerini dile getirdi.

Jean-Noel Barrot, Avrupa ve Orta Doğu'daki ortaklarıyla gelecekte yeni ticari yolların açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğine dikkati çekti.

Bir gazetecinin, Fransız bakandan, sorusuna İngilizce yanıt vermesini istemesi üzerine Barrot, "Fransızcanın Birleşmiş Milletler'in resmi bir dili olduğunu biliyorsunuzdur." şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıOrta DoğuTeknolojiPolitikaFilistinFransaGüncelDünyaNoelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliye kararına savcılık itirazı DHMİ eski yöneticisi hakkında 223 milyonluk aklama iddiası Tahliye kararına savcılık itirazı! DHMİ eski yöneticisi hakkında 223 milyonluk aklama iddiası
Marmaris’te Rusya’nın aradığı organize suç örgütü üyesi yakalandı Marmaris'te Rusya'nın aradığı organize suç örgütü üyesi yakalandı
Ankara’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Keçiören’de çöken yol araçları yuttu Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Keçiören'de çöken yol araçları yuttu
Milas’ta aynı evdeki işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 işçi öldü, 1 yaralandı Milas'ta aynı evdeki işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 işçi öldü, 1 yaralandı
TFF’den Orkun Kökçü için açıklama TFF'den Orkun Kökçü için açıklama
İzlandalı teknik direktör Heimir Hallgrimsson’dan İsrail’e soykırım tepkisi İzlandalı teknik direktör Heimir Hallgrimsson'dan İsrail'e soykırım tepkisi
18:55
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
18:42
Bandırma’da yürek yakan kaza Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti
Bandırma’da yürek yakan kaza! Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti
18:12
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti İşte son durum
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
17:56
Bundan sonra ne yapacak CHP’den istifa eden Yavaş’la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
Bundan sonra ne yapacak? CHP'den istifa eden Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
17:51
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 20:01:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Fransa, Filistin genel seçiminin 28 Kasım'da yapılması konusunda ısrar edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei