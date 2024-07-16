Fransa Futbol Federasyonu, Arjantin Milli Takımı oyuncularının ırkçı söylemlerini FIFA'ya taşıyacak - Son Dakika
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Fransa Futbol Federasyonu, Arjantin Milli Takımı oyuncularının ırkçı söylemlerini FIFA'ya taşıyacak

Fransa Futbol Federasyonu (FFF), Arjantin Milli Takımı oyuncularının Fransız futbolculara yönelik ırkçı söylemlerini FIFA'ya taşıma kararı aldı. Arjantinli futbolcuların, Fransa Milli Takımı'ndaki Afrika kökenli oyunculara yönelik ırkçı söylemler içeren bir şarkıyı söyledikleri canlı yayın sonrasında gündem olan olay, FFF tarafından FIFA'ya bildirilecek.

16.07.2024 17:53
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Fransa Futbol Federasyonunun (FFF), Arjantin Milli Takımı oyuncularının Fransız futbolculara yönelik ırkçı söylemlerini FIFA'ya taşıyacağı bildirildi.

Arjantinli milli futbolcu Enzo Fernandez, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da (Copa America) Kolombiya'yı uzatma bölümü sonunda 1-0 yenerek şampiyon oldukları final maçının ardından elde ettikleri başarıyı kutladıkları anları sosyal medya hesabından başlattığı canlı yayında paylaştı.

Söz konusu canlı yayında Arjantinli futbolcuların, Fransa Milli Takımı'ndaki Afrika kökenli oyunculara yönelik ırkçı söylemler içeren bir şarkının bazı dizelerini söylediği anlar gündem oldu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre FFF, söz konusu olayı FIFA'ya taşıma kararı aldı.

"Dinleyin, Fransa'da oynuyorlar ama hepsi Angola'dan geliyor, iyi koşacaklar" ve "Anneleri Nijeryalı, babaları Kamerunlu ama pasaportlarında Fransa yazıyor" gibi ırkçı ifadelerin bulunduğu aynı şarkıyı Arjantinli taraftarlar, Fransa'ya üstünlük kurarak 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazandıkları finalin ardından söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Futbol Federasyonu, Arjantin Milli Takımı oyuncularının ırkçı söylemlerini FIFA'ya taşıyacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa Futbol Federasyonu, Arjantin Milli Takımı oyuncularının ırkçı söylemlerini FIFA'ya taşıyacak - Son Dakika
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