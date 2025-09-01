Fransa Grönland'ı Savunuyor - Son Dakika
Fransa Grönland'ı Savunuyor

01.09.2025 16:21
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Grönland'ın 'satılık olmadığını' vurguladı ve Avrupa toprağı olduğunu söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Danimarka'ya bağlı özerk ada Grönland'a yaptığı resmi ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

FRANSA'DAN GRÖNLAND 'SATILIK DEĞİL' MESAJI

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Grönland Avrupa toprağıdır" diyen Barrot, Fransa'nın bu konuda pozisyonunun "net" olduğunu ve Grönland'ın "satılık olmadığını" söyledi. Barrot, "2026 başında Fransa, Grönland'da konsolosluk açan ilk Avrupa Birliği ülkesi olacak. İşbirliğimizi güçlendirmek için ortaklar arası bir diyalog komitesi kurulacak." ifadelerini kullandı. Grönland ve Danimarka'nın "yalnız olmadığının" altını çizen Barrot, Ada ile dayanışma mesajı verdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot

TRUMP'IN GRÖNLAND İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın 'mutlak zorunluluk' olduğunu savunmuştu.

Mart ayında Kongreye hitap eden Trump, "Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüştü.

Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti. Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Kaynak: AA

16:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan yargıya kritik uyarı
16:46
Süleyman Soylu’dan ’’Erdoğan sonrası kimi destekleyeceksin’’ sorusuna cevap
16:40
4’te 4 yaptık 12 Dev Adam önüne geleni deviriyor
16:29
İznik Gölü’nde tarihi sütun başlıkları bulundu
15:47
Milyoner’de 200 bin TL’lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış
15:46
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası
