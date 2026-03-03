Fransa, Güney Kıbrıs'a Askeri Destek Gönderiyor - Son Dakika
Son Dakika

Fransa, Güney Kıbrıs'a Askeri Destek Gönderiyor

03.03.2026 11:58
Fransa, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Güney Kıbrıs'a uçak gemisi ve silah sistemleri gönderecek.

(ANKARA) - Fransa'nın, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne bir uçak gemisi ile füze ve hava savunma sistemleri göndereceği bildirildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin resmi haber ajansı Kıbrıs Haber Ajansı'nın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Fransa, son gelişmelerin ardından savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne füze ve insansız hava aracı savunma sistemleri ile bir fırkateyn gönderecek.

Haberde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in bugün erken saatlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bu konuda teyit aldığı belirtildi.

İki liderin dün iki kez telefonda görüştüğü ve Hristodulidis'in destek talebinde bulunduğu ifade edildi. Ayrıca haberde, Macron'un Hristodulidis'e, Fransa'nın Kıbrıs'a füze sistemleri, insansız hava aracı önleme birimleri ve bir fırkateyn konuşlandıracağını, ikinci bir fırkateynin de kısa süre içinde geleceğini bildirdiği aktarıldı.

Kaynak: ANKA

