Fransa, İran'dan iki vatandaşı döndürdü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da Fransa ve İsrail adına casusluk yapmak suçlamasıyla tutuklanıp 3,5 yıl hapis yatan ve 5 Kasım 2025'te serbest bırakılan 41 yaşındaki Cecile Kohler ve 72 yaşındaki Jacques Paris'in Fransa'ya doğru yola çıktıklarını duyurdu.

Macron, paylaşımında, "Cécile Kohler ve Jacques Paris, İran'da 3,5 yıl süren esaretten sonra özgür kaldılar ve Fransa'ya doğru yola çıktılar. Bu, hepimiz için ve elbette aileleri için büyük bir rahatlama oldu. Arabuluculuk çabaları için Umman yetkililerine, devlet hizmetlerine ve yorulmak bilmeden seferber olup geri dönüşlerine katkıda bulunan vatandaşlara teşekkür ederiz" dedi.

Macron, 5 Kasım 2025'te yaptığı paylaşımda, İran'ın iki Fransız vatandaşını serbest bıraktığını ancak ne zaman evlerine dönebileceklerinin bilinmediğini belirtmişti.