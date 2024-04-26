Fransa, İranlı rap şarkıcısının idam kararını kınadı - Son Dakika
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Fransa, İranlı rap şarkıcısının idam kararını kınadı

Fransa, İranlı rap şarkıcısının idam kararını kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İranlı rap şarkıcısı Tumac Salihi'nin idama mahkum edilmesini kabul edilemez olarak nitelendirerek şiddetle kınadığını bildirdi. Açıklamada, İran'da yapılan gösterilerle bağlantılı olarak verilen haksız infaz ve ölüm cezalarına bir yenisinin eklendiği ve Fransa'nın ölüm cezası uygulamasına karşı olduğu vurgulandı. Salihi, gösterilere katılmış ve eylemleri destekleyen açıklamalar yapmıştı.

26.04.2024 12:01
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Fransa'nın, İranlı rap şarkıcısı Tumac Salihi hakkında idam kararı verilmesini şiddetle kınadığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, rap sanatçısı Salihi'nin idama mahkum edilmesi "kabul edilemez" olarak nitelendi.

Açıklamada, 2022 sonbaharında İran'da yapılan gösterilerle bağlantılı verilen çok sayıda "haksız" infaz ve ölüm cezası kararına bir yenisinin eklendiği ve Fransa'nın bu kararı "şiddetle kınadığı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca Fransa'nın ölüm cezası uygulamasına karşı olduğu hatırlatıldı.

İranlı rap şarkıcısı Tumac Salihi hakkında idam kararı

İran'da Eylül 2022'de başlayan ve yaklaşık 4 ay devam eden gösterileri organize etmekle suçlanarak idama mahkum edilen ancak daha sonra cezası Yüksek Mahkeme tarafından hapse çevrilen İranlı rap şarkıcısı Tumac Salihi yeniden idama mahkum edilmişti.

Salihi'nin avukatı Emir Reisiyan 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsfahan Devrim Mahkemesinin Yüksek Mahkemenin kararını uygulamadığını bildirmişti.

Rap şarkıcısı Salihi, Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesi sonrasında Eylül 2022'de başlayan ve yaklaşık 4 ay süren gösterilere katılmış ve eylemleri destekleyen açıklamalar yapmıştı.

Kaynak: AA

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