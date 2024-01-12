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Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, partisinden atıldı - Son Dakika
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Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, partisinden atıldı

Fransa'nın yeni atanan Kültür Bakanı Rachida Dati, merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisinden atıldı. LR Partisi Genel Başkanı Eric Ciotti, Dati'nin hükümete girmeyi tercih etmesi nedeniyle partiden ihraç edildiğini duyurdu. Dati'nin artık Cumhuriyetçiler partisinde olmadığını belirten Ciotti, partilerinin muhalefette olduğunu vurguladı.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, partisinden atıldı
12.01.2024 - 00:01,  Güncelleme: 00:02
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Fransa'nın yeni atanan Kültür Bakanı Rachida Dati'nin merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisinden atıldığı bildirildi.

LR Partisi Genel Başkanı Eric Ciotti, X sosyal medya platformundan Dati'nin partilerinden ihraç edildiğini duyurdu.

Ciotti, "Rachida Dati hükümete girmeyi seçti. Kendisini siyasi ailemizin dışında konumlandırıyor." ifadesini kullandı.

Dati'nin artık Cumhuriyetçiler partisinde olmadığını açıklayan Ciotti, partilerinin muhalefette olduğunu belirtti.

Ciotti, Dati'nin yaptığı seçim karşısında gerekli sonuçları çıkardıklarına vurguladı.

Başbakan Gabriel Attal'ın kabinesine bugün Kültür Bakanı olarak atanan Dati, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Adalet Bakanı olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA
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