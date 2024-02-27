Fransa, Nice\'teki Müslüman okulunu finansal kaynaklarının belirsizliği nedeniyle kapatıyor

Fransa Eğitim Bakanı Nicole Belloubet, Fransa'nın Nice kentindeki özel bir Müslüman okulunu finansal kaynaklarında belirsizlik olduğu gerekçesiyle kapatacaklarını bildirdi.
Le Point'ın haberine göre, Fransa'da Eğitim Bakanlığı, Alpes-Maritimes bölgesinin tek Müslüman okulu olan Nice'teki Avicenne Ortaokulunu kapatma kararı aldı.
France 2 televizyon kanalına konuşan Eğitim Bakanı Belloubet, "yapılan çok sayıda hatırlatmaya rağmen" kolejin finansal kaynaklarının net olarak bildirilmediğini ve bunun 2021 tarihli ayrılıkçılık karşıtı yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek ortaokulu yeni eğitim döneminde kapatacaklarını söyledi.
Okul, bakanlığın kararına tepkili
Avicenne ortaokulu yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın kapatma kararına tepki gösterildi.
Bakanlığın, okul yönetimine ve velilere haber vermeden bu kararını ulusal medyaya duyurduğu aktarılan açıklamada, okulun finansal durumunun açıldığı tarihten beri uzman bir muhasebeci tarafından takip edildiği vurgulandı.
Açıklamada, alınan kapatma kararının uygulanmaması için gerekenin yapılacağı kaydedildi.
Fransa'nın ilk Müslüman lisesine devlet desteği kesilmişti
Aralık 2023'te Hauts-de-France Valisi Georges-François Leclerc, Lille kentinde bulunan ve üniversiteye yerleştirme başarısı yüzde 90'ın üstünde olan Özel Averroes Lisesi'nin "devletle sözleşmesinin iptal edilmesine karar vermişti.
Kararda, lisede verilen eğitimin "kaynak ve içerik" açısından Fransa Milli Eğitim Bakanlığı beklentilerinin "tamamını karşılamadığı" ileri sürülerek, okulun "Cumhuriyet değerlerine" uygun hareket etmediği iddia edilmişti.
Okul yönetimi bu kararı Danıştay'a taşıyacaklarını bildirmişti.
Okul, 2003'te eğitim hayatına başlamış, ilk olarak başörtülü olduğu için diğer eğitim kurumlarına gidemeyen Müslüman öğrencilere kapılarını açmıştı. Birkaç yılda öğrenci sayısını artıran lisenin yanı sıra 2012'de Averroes Ortaokulu da faaliyete başlamıştı.
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