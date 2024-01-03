Fransa, Nijer\'deki Büyükelçiliğini Kapattı

PARİS, 3 Ocak (Xinhua) -- Fransa, Nijer'deki büyükelçiliğini bir sonraki duyuruya kadar resmi olarak kapattığını açıkladı.

Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan basın açıklamasında, Nijer'deki Fransa Büyükelçiliği'nin son "beş ay" içinde karşılaştığı önemli engellerin elçiliğin normal faaliyetlerini etkilediği belirtildi.

Bakanlık, büyükelçiliğin görevlerini Paris'ten yürütmeye ve Nijer'deki Fransız vatandaşlarıyla bağlantılarını sürdürmeye devam edeceğini, konsolosluk faaliyetlerinin ise bölgedeki diğer Fransız konsoloslukları tarafından yürütüleceğini duyurdu.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin bozulmasının ardından Fransa vize verme işlemlerini askıya almış ve vatandaşlarını tahliye etmişti. Nijer ise hava sahasını Fransız tescilli tüm uçaklara kapatmıştı.