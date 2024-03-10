Fransa'nın 12 vilayetinde sel ve çığ tehlikesi alarmı

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Fransa'nın 12 vilayetinde sel veya çığ tehlikesi nedeniyle alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Fransız Meteoroloji İdaresi Meteo France, Yonne, Charente-Maritime, Gironde, Aveyron, Landes, Lozere, Gard, Ardeche, Bouches-du-Rhone ve Var vilayetlerinde sele, deniz kıyısındaki Pyrenees-Atlantiques'te yüksek dalgalara, Alp-Maritimes'de ise çığ tehlikesine karşı uyardı.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ülkenin 12 vilayetinde alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Le Figaro'nun haberine göre, yetkililer Gard vilayetinde sel nedeniyle dün geceden bu yana 2'si çocuk 6 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Gard vilayetine bağlı Dions'da araçları ile köprüyü geçmeye çalışan bir baba ve iki çocuğunun, Goudargues'de 2 kadının, Gagnieres'de 62 yaşındaki bir sürücünün kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

İtfaiyeciler arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, vilayete bağlı Frejus, Grimaud, Hyeres'ta 90 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.