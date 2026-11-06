Fransa'nın Ain ilinde okul otobüsü ağaca çarptı, 2 kişi kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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Fransa'nın Ain ilinde okul otobüsü ağaca çarptı, 2 kişi kalp krizi geçirdi

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Fransa'nın Ain ilinde Lent çevresinde okul otobüsünün karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı, 2 kişi kalp krizi geçirdi. Eğitim Bakanı otobüste öğrencilerin de olduğunu belirtirken toplam yaralı sayısına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Fransa'nın Ain ilinde okul otobüsünün yaptığı kaza sonucu birçok kişinin yaralandığı ve 2 kişinin kalp krizi geçirdiği bildirildi.

Ain Valiliğinden yapılan açıklamada, Lent kasabası çevresinde bir otobüsün karıştığı kazada birçok kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, ilk yardım ve kolluk kuvvetleri ekiplerinin bölgede seferber olduğu kaydedilirken vatandaşlardan kazanın meydana geldiği bölgeden uzak durmaları istendi.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Lent kasabasında meydana gelen bu ciddi kazanın ardından olay yerine gitmekte olduğunu belirtti.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, basına yaptığı açıklamada, söz konusu otobüste öğrencilerin de olduğunu aktararak, "Öğrencilerimizin, çocuklarımızın mağdur olduğu bu tür kazalar bizler için her zaman bir imtihandır." ifadesini kullandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lent Belediye Başkanı Yves Cristin, otobüsün yoldan çıkarak bir ağaca çarptığını bildirdi. Cristin, kaza nedeniyle 2 kişinin de kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

Kazadaki toplam yaralı sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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