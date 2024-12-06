Fransa'nın Dışişleri Bakanı'nın Telefonu Hacklendi

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Fransa'da hükümetin 4 Aralık'ta düşmesinin ardından yeni kabine kurulana kadar görevde kalacak Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'nun şahsi telefonunun hacklenmesinin ardından soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Fransız Mediapart sitesinin haberine göre, Barrot, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının toplantısı için 25 Kasım'da gittiği İtalya'da şahsi telefonuna "Signal" adlı uygulamaya gelen "oltalama" linkine bastı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani'ye kasım ayı sonunda, kendisini "Jean Barrot" olarak tanıtan birinden gelen "Sayın Bakan nasılsınız. Telefonda konuşabilir miyiz?" şeklindeki şüpheli mesajı Fransız makamlarına bildirmesinin ardından Fransız Bakan'ın telefonunun hacklendiği ortaya çıktı.

Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Kurumu (ANSSI) olayla ilgili soruşturma başlatsa da araştırmalar neredeyse durma noktasına geldi.

Barrot, telefonunun Pegasus ve Predator casus yazılımları tarafından hacklenme olasılığını bertaraf etmek için cihazda kısmen araştırmalar yapılmasına izin verdi. Ancak, soruşturmayla görevli yetkililer, Barrot'nun telefonun hacklenmesiyle ilgili tüm bilgileri toplayamadı.

ANSSI, Barrot'nun telefonuyla ilgili daha derinlemesine araştırma yapmak istedi. Barrot ise 27 Kasım-4 Aralık tarihlerinde yeniden seyahate çıkacağı için telefonundaki verilerin toplanmasını istemedi ve telefonunu uçak moduna almak gibi önlemlerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ofisi, soruşturmanın devamına ilişkin ANSSI ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

ANSSI, Barrot'ya telefonunu değiştirmesini tavsiye etti.

Haberde, Barrot'nun 7 Kasım'da işgal altındaki Doğu Kudüs'e ziyareti sırasında 2 konsolosluk çalışanının kısa süreliğine İsrail polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından, Dışişleri Bakanlığına yönelik bir siber tehdit bulunduğu ileri sürüldü. Olaydan birkaç saat sonra, Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının telefonlarında "şüpheli" hareketlenme olduğunu gözlemlediği iddia edildi.

Bakanlıktan bu iddiaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu bilgilerden haberdar olunmadığı." kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski bir bakanı ve farklı vekillerin de telefonları 20 Kasım'da Telegram kanalında "oltalama" yöntemiyle hacklenmişti.

Bu durum, Fransız siyasetçilerinin siber suçlar karşısındaki zafiyetini gündeme getirmişti. Bu olayla ilgili de ayrı bir soruşturma açılmıştı.