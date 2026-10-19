Fransa Piskoposlar Konferansı, 17 Ekim şiddetini kınadı ve 3 bin dükkanı andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fransa Piskoposlar Konferansı, 17 Ekim şiddetini kınadı ve 3 bin dükkanı andı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Piskoposlar Konferansı (CEF), 17 Ekim'deki sarı yelekli gösterilerde yaşanan şiddeti kabul edilemez buldu. CEF, açıklamasında yaklaşık bin polis, jandarma eri ve itfaiyecinin yaralandığını, en az 3 bin dükkanın hasar gördüğünü veya yağmalandığını belirtti.

Fransa'da Katolik Kilisesini temsil eden Fransa Piskoposlar Konferansı (CEF), hafta sonu sarı yeleklilerin düzenlediği gösteriler kapsamında yaşanan şiddet olaylarının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

CEF, sarı yeleklilerin hafta sonu ülke genelinde düzenlediği gösteriler kapsamında yaşanan şiddet olaylarına ilişkin internet sitesinden açıklama yaptı.

Açıklamada, CEF Başkanlığının 17 Ekim'de ülkeyi sarsan ciddi şiddet olayları ve ayaklanma sahnelerinde yaralanan kişilerle dayanışma içinde olduğu ve şiddet sarmalını kınadığı belirtildi.

Barış için dua edilmesi beklentisine yer verilen açıklamada, söz konusu gösterilerin düzenlendiği 17 Ekim'de Fransa'nın kabul edilemez şiddet olaylarına sahne olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu gösteriler sırasında ciddi sorunların yaşandığı, kolluk kuvvetlerinin yaralandığı, mağazaların yağmalandığı, devleti temsil eden kurumların binalarına zarar verildiği bildirilerek, "Bu ayaklanma sahneleri, ülkeyi dehşete, korkuya ve üzüntüye boğdu ve krizin derin nedenleri konusunda çeşitli soruları gün yüzüne çıkardı." ifadesi kullanıldı.

Dükkanları yağmalanan kişilerle dayanışma mesajına yer verilen açıklamada, "ölümcül şiddet sarmalından uzak durulması" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Fransa'nın bu durumdan daha iyisini hak ettiği değerlendirmesine yer verilerek, sorunların çözümü ve vatandaşların adil taleplerinin duyulması için dua edildiği ifade edildi.

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Ülke genelindeki gösterilerde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık bin polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarına sahne olan gösteriler kapsamında en az 3 bin dükkan hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Kaynak: AA
JandarmaFransaŞiddetGüncelPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
Maç öncesi kan donduran olay 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü
Beşiktaş maçına saatler kala Ertuğrul Doğan’dan büyük müjde Beşiktaş maçına saatler kala Ertuğrul Doğan'dan büyük müjde
19:47
Maç öncesi dehşet 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti
Maç öncesi dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti
19:15
Aralarında Lille de var Fransa’da sokağa çıkma yasağı
Aralarında Lille de var! Fransa'da sokağa çıkma yasağı
18:57
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde ilk 11’ler belli oldu
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:33
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
17:25
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
16:36
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 19:57:46. #7.12#
SON DAKİKA: Fransa Piskoposlar Konferansı, 17 Ekim şiddetini kınadı ve 3 bin dükkanı andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei