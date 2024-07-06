Fransa, Portekiz'i penaltılarla mağlup ederek yarı finale yükseldi

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(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk çeyrek final karşılaşmaları bu akşam tamamlandı. Günün ikinci maçında Fransa, Portekiz'i normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten maçta penaltılar sonucunda 5-3 mağlup ederek ismini yarı finale yazdırdı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalin ilk maçları tamamlandı. Günün ikinci maçında Farnsa ile Portekiz karşı karşıya geldi. Saat 22.00'de başlayan mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetti.

Normal süresi ve uzatma devrelerinde gol sesi çıkmayan mücadelede Fransa, Portekiz'i penaltı vuruşlarının sonucunda 5-3 mağlup ederek yarı final biletini kazanan ikinci ülke oldu.

Fransa; Dembele, Fofana, Kounde, Barcola ve T. Hernandez'in başarılı penaltı atışlarıyla yarı finale yükseldi. Portekiz de ise Ronaldo, Bernardo Silva ve Nuno Mendes penaltı atışlarını gole çevirirken Joao Felix, topu direğe nişanladı.