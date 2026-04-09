Fransa Rusya ile Savaş Riski Hakkında Uyardı

09.04.2026 15:37
Fransa Genelkurmay Başkanı Mandon, Rusya ile savaş riskinin askeri hazırlıkta öncelikli endişe olduğunu belirtti.

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, Rusya ile doğrudan savaş riskine karşı uyararak, askeri hazırlık konusunda bunun birincil endişeleri olduğunu dile getirdi.

Mandon, Ulusal Meclis Savunma Komisyonu'nda 2024-2030 Askeri Planlama Yasası'nda yapılacak değişikliklere ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa kıtasında Rus tehdidinin devam ettiğini belirtti.

Ukraynalıların bu tehdide karşı 4 yılı aşkın süredir "kahramanca mücadele" ettiğini kaydeden Mandon, Fransa ve Rusya arasında savaş riskine karşı da uyarıda bulundu.

Mandon, "Rusya ile doğrudan savaş riskinin ordunun hazırlığı konusunda birincil endişeleri olduğunu" dile getirerek, planlamada öngörülen savunma harcamalarının "kaçınılmaz" olduğunu söyledi.

Paris hükümeti, 2030'a kadar 36 milyar avro ekleme yaparak yıllık savunma bütçesini 76,3 milyar avroya çıkarmayı hedefliyor.

Genelkurmay Başkanı Mandon, Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, Fransız ordusunun "3-4 yıl içinde Rusya ile bir çatışma ihtimaline" hazırlık yaptığını söylemişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
