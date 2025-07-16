Fransa, Süveyda'daki Çatışmalara Son Verilmesini İstedi

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Süveyda ilindeki çatışmaların sona ermesi çağrısı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin güneyindeki Süveyda'daki ciddi gelişmelerden endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Süveyda'daki çatışmaların sona ermesinin yanı sıra tüm taraflara sükuneti sağlamak, sivillerin güvenliğini temin etmek ve özellikle Süveyda'daki Dürziler ile halkın diğer kesimleri arasında barışı teşvik etmek için ellerinden geleni yapmaları çağrısında bulunuldu.

"Kesin bir şekilde kınadığımız sivillere yönelik zulüm, derhal sona ermeli." ifadesi kullanılan açıklamada, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra'nın dün bölgede duyurduğu ateşkese tüm tarafların uyması gerektiğine dikkat çekildi.

Fransa'nın, Suriye'deki mevcut makamların ve Süveyda ili temsilcilerinin diyalog yolunu yeniden bulma konusundaki çabalarını desteklediği belirtilen açıklamada, Paris hükümetinin Suriye'nin birliğinin, istikrarının ve egemenliğinin yanı sıra tüm Suriyelilerin güvenliğini güçlendirecek kalıcı bir anlaşma istediği vurgulandı.

Fransa'nın, Paris'te 13 Şubat'ta düzenlenen Suriye Konferansı kapsamında yapılan ortak açıklamadaki taahhütlere ve ilkelere bağlı kaldığı kaydedilen açıklamada, Paris hükümetinin bölgedeki tüm taraflarla iletişimi sürdürdüğü ifade edildi.

Süveyda olayları

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerinde çatışmalar başlamıştı.

Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri Bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti.

Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar meydana gelmişti.

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı.