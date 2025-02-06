Fransa, Ukrayna'ya İlk Mirage 2000 Uçaklarını Gönderdi

Güncel

Fransa, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'nın savunmasına destek olmak için ilk Mirage 2000 savaş uçaklarının teslim edildiğini bildirdi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna hava savunmasına destek için Kiev'e gönderilen ilk Mirage 2000 savaş uçaklarının Ukrayna'ya ulaştığını belirtti.

Lecornu, "Ukraynalı pilotların Fransa'da aylarca süren eğitimlerinin ardından, bugün ilk uçaklar Ukrayna'ya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Fransa, çok amaçlı Fransız savaş uçağı Mirage 2000 ile Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Haziran 2024'te Mirage 2000 savaş uçaklarını Ukrayna'ya transfer edeceklerini, Ukraynalı pilotların bu kapsamda Fransa'da eğitim alacağını belirtmişti. Macron, kaç adet savaş uçağı gönderileceğine ilişkin ise bilgi vermemişti.