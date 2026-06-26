Fransa Ulusal Meclisi'nde Klima Krizi

Sıcak havaların devam ettiği Fransa'da Ulusal Meclis'te üst üste 2 gün klima sorunu yaşandı.

Paris'te günlerdir devam eden aşırı sıcaklardan Ulusal Meclis'teki milletvekilleri de etkilendi. Dün, Meclis'te yaşanan klima sorunu bugün de tekrarladı.

Elinde yelpazesi olan Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, birçok milletvekilinin elinde yelpaze gördüğünü söyledi.

Braun-Pivet, "Bildiğiniz gibi buzlu su tedarikinde sorun yaşanıyor, dolayısıyla Ulusal Meclis'in tüm binalarında klima kesildi" diyerek ellerinde kalan kısıtlı kaynakları da Genel Kurul'un klima sistemi için kullandıklarını belirtti.

Bunun çok fazla hissedilmediğine işaret eden Braun-Pivet, "Gelecek dakikalar ve saatlerde daha da sıcak olabilir." dedi.

Braun-Pivet, milletvekillerine Meclis'teki butikte olağanüstü yelpazelerin satıldığını belirterek, aşırı sıcaklar nedeniyle milletvekilleri için Genel Kurul'da ceket ve kravat zorunluluğunun kaldırıldığını hatırlattı.

Meclis Başkanı'nın "yelpaze" önerisi de bazı milletvekillerini güldürdü.

Braun-Pivet, milletvekillerinin serinleyebilmesi için oturuma 10 dakika ara verdi.

Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Christophe Blanchet, Genel Kurul'un dünkü oturumunda yaptığı konuşmada, "Genel Kurul'da sıcaklığın artacağı konusunda sizleri bilgilendiriyorum." demişti.

Blanchet, bunun müzakerelerden kaynaklanmayacağını, Meclis'te bir klima sorunu olduğunu belirtmişti. Bu durumun çalışmalarını engellemeyeceğini söyleyen Blanchet, milletvekillerini "Meclis'teki havayı ısıtmamaya" çağırmıştı.