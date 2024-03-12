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Fransa Ulusal Meclisi, Ukrayna ile güvenlik alanında imzalanan işbirliği anlaşmasını onayladı.

Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda Ukrayna'daki durum ele alınırken, Ukrayna ile 16 Şubat'ta güvenlik alanında imzalanan işbirliği anlaşması oylamaya sunuldu.

Anlaşma, 99 "Hayır"a karşı 372 "Evet" oyuyla kabul edildi.

Oylama öncesi kurulda konuşma yapan Başbakan Gabriel Attal, "Bizim için Ukrayna'ya sırtımızı çevirmek, kendi değerlerimize sırt çevirmek anlamına geliyor." dedi.

Attal, Ukrayna'ya gerektiği kadar yardımcı olacaklarını ifade ederek, Fransa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Ukrayna'ya 2,6 milyar avro değerinde askeri malzeme gönderdiğini aktardı.

Rusya'nın sadece Ukrayna için değil, Avrupa ve Fransa için de tehdit oluşturduğunu savunan Attal, Rusya'nın, Fransızların değerlerine ve hayat tarzına saldırdığı yorumunu yaptı.

Attal, Ukrayna'nın bu savaşta başarılı olmasının Fransızların yararına olacağını vurgulayarak, "Ukrayna'yı terk etmeyeceğiz ve prensip olarak hiçbir seçeneği dışlamıyoruz." diye konuştu.