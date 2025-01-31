Fransa ve Endonezya Savunma İşbirliği - Son Dakika
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Fransa ve Endonezya Savunma İşbirliği

Fransa ve Endonezya, bölgesel istikrar için savunma işbirliğini derinleştirme kararı aldı.

31.01.2025 13:48
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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin "bölgede istikrarın korunması" için işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı.

Sjamsoeddin, başkent Cakarta'da ülkeyi ziyaret eden Fransız mevkidaşı Lecornu ile bir araya geldi.

Endonezya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Frega Wenas, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, tarafların savunma teknolojisi dahil çeşitli alanlarda işbirliği yapma konusunda anlaştığını belirtti.

Wenas, tarafların bölgedeki istikrarı koruma konusunda yakın çalışmayı sürdürme ve işbirliğini derinleştirme alanlarında mutabık kaldığını bildirdi.

Lecornu, X hesabından yaptığı açıklamada, ikili görüşmesi kapsamında Sjamsoeddin'i yeni görevinden ötürü tebrik ettiğini belirtti.

Fransa ve Endonezya'nın savunma alanında güçlü ilişkilere sahip olduğuna işaret eden Lecornu, iki ülkenin, savunma alanında eğitim ve operasyonel işbirliğini güçlendirmek istediklerini vurguladı.

Lecornu, Endonezya Devlet Başkanı Subianto ile görüştü

Lecornu, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile görüşmesine ilişkin X'ten yaptığı açıklamada ise "Endonezya ile güçlü ikili ilişkilere sahibiz. 2025'te ikili ilişkilerimizin 75. yılını kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Lecornu, Subianto ile jeostratejik meseleleri ve iki ülkenin savunma alanındaki ilişkilerini ele almaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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