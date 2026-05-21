Fransa ve Fas'tan Dostane Görüşme
Fransa ve Fas'tan Dostane Görüşme

21.05.2026 00:04
Fransa ve Fas Dışişleri Bakanları, ilişkileri güçlendirmek amacıyla Rabat'ta bir araya geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ile Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita arasında dostane bir görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Fransa'nın Rabat Büyükelçiliği'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Bakan Barrot'un Faslı mevkidaşı Burita ile başkent Rabat'ta bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, taraflar arasındaki görüşmede, Fransa ile Fas ilişkilerinde son dönemde yaşanan gelişmenin teyit edildiği ve iki ülke arasındaki "istisnai ortaklığın" güçlendirilmesinin ele alındığı kaydedildi.

Fas basınında yer alan haberlere göre Barrot ile Burita, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ile Uluslararası Frankofoni Örgütü Genel Sekreteri'nin yanı sıra farklı kıtalardan yaklaşık 50 bakanlık heyetinin katılımıyla başkent Rabat'ta düzenlenen, "Frankofon coğrafyada barışı koruma" konulu ikinci bakanlar konferansına eş başkanlık etti.

İlk kez Ekim 2016'da Paris'te gerçekleştirilen konferansın bu yılki toplantısı, Fas-Fransa ilişkilerinde yaşanan yakınlaşma sürecinde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron döneminde uzun süre gerilimli seyreden Rabat-Paris ilişkileri, Fransa'nın 2024 yılında Batı Sahra konusunda Fas'ın egemenlik tezine destek vermesiyle yeni bir döneme girdi.

Bu süreçte Macron'un Rabat'a ziyaret gerçekleştirdiği, buna karşılık Fransa ile Cezayir ilişkilerinde gerilim yaşandığı ifade ediliyor.

Fas Kralı 6. Muhammed'in 2026 yazı veya sonbaharında Paris'e ziyaret gerçekleştirmesinin beklendiği, ziyaret kapsamında iki ülke arasında stratejik dostluk anlaşması hazırlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Söz konusu hazırlıkların, eski Fransa Dışişleri Bakanı Hubert Védrine ile Fas'ın eski Paris Büyükelçisi Chakib Benmoussa'nın da yer aldığı ortak komite tarafından yürütüldüğü aktarıldı.

Öte yandan, diplomat Philippe Lalliot'nun Fransa'nın Rabat Büyükelçiliği görevine atandığı belirtildi.

Daha önce Fransa Dışişleri Bakanlığında sözcülük görevinde bulunan Lalliot'nun Hollanda ve Senegal'de büyükelçilik yaptığı, Afrika ve Mağrip bölgesine ilişkin deneyimiyle tanındığı ifade edildi.

Kaynak: AA

