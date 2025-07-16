Fransa ve Gana'dan 2,5 Milyar Avroluk Anlaşma - Son Dakika
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Fransa ve Gana'dan 2,5 Milyar Avroluk Anlaşma

16.07.2025 14:51
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Fransa, Gana'nın dış borcunu yeniden yapılandırmak için 2,5 milyar avroluk ikili anlaşma yapıyor.

Fransa ile Gana, Gana'nın dış borcunun yeniden yapılandırılmasını öngören 2,5 milyar avro tutarındaki ikili anlaşma üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Gana medyasında yer alan haberlere göre, iki ülke arasında görüşülen 2,5 milyar avro tutarındaki ikili anlaşma, Gana'nın ekonomik toparlanma sürecine ivme kazandırmayı, istihdamı artırmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor ve dış borcunun yeniden yapılandırılmasını öngörüyor.

Fransa'nın Akra Büyükelçisi Jules-Armand Aniambossou, yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın, Fransa'nın Gana'ya mali esneklik kazandırma ve ekonomik büyümeyi teşvik etme taahhüdünün bir parçası olduğunu belirtti.

Aniambossou, Fransız şirketlerinin bugüne kadar Gana'ya 2,5 milyar avronun üstünde yatırım yaptığını ifade ederek bu yatırımların başta enerji, altyapı ve hizmet sektörleri olmak üzere 50 binden fazla doğrudan ve dolaylı istihdam sağladığını kaydetti.

"Fransa, deniz güvenliği ve halk sağlığı gibi alanlarda devletler arası egemen krediler yoluyla Gana'nın ekonomik toparlanmasına katkı sunmaya devam ediyor." diyen Aniambossou, Fransız şirketlerinin Gana'daki fırsatlara inandığını ve ülkede kalmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Aniambossou, iş dünyası için elverişli bir ortam oluşturmanın önemine dikkat çekerek Gana hükümetinin yatırımcı güvenini yeniden tesis etme yönündeki çabalarını takdir etti.

Gana Kamu Sektörü Reformları Bakanı Lydia Lamisi Akanvariba da özellikle ekonomik belirsizlik ve demokratik geçiş süreçlerinde Fransa'nın verdiği destek için teşekkür etti.

Akanvariba, Gana'nın Fransa ile olan sağlam ve dostane ilişkilerine büyük önem verdiğini belirterek bu işbirliğini ülkenin kalkınması ve kapsayıcı büyüme için daha da güçlendirmek istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Fransa, Finans, Güncel, Gana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa ve Gana'dan 2,5 Milyar Avroluk Anlaşma - Son Dakika

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