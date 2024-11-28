Fransa ve Nijerya Ekonomik İlişkileri Güçleniyor

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Fransa ve Nijerya'nın ekonomik ilişkileri güçlendireceği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'yu ağırladı. Tinubu'nun 2 günlük resmi ziyaretine ilişkin Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, bu ziyaretin "halihazırda dinamik olan Fransa-Nijerya ilişkilerini derinleştirmek için fırsat olduğu" belirtildi.

Tinubu'nun ziyareti, Nijeryalı bir liderin 20 yıl aranın ardından Fransa'ya yaptığı ilk resmi ziyaret oldu.

İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla tarım, gıda güvenliği, kültürel ve savunma alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Ziyaret kapsamında Fransa ve Nijerya arasında Ortaklık Bildirgesi, Nijerya'daki United Bank for Africa (UBA) ile Fransa arasında mutabakat zaptı, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile Nijerya hükümeti arasında niyet beyanı yapıldı. Ayrıca, iki ülke maliye bakanları arasında da enerji altyapısı ve toplu taşıma gibi alanlarda yatırımları öngören niyet beyanı da imzalandı.

Nijerya, Afrika kıtasının önde gelen petrol üreticileri arasında yer alıyor. Ulusal basında, ziyaretin nüfusunun yarısı yoksulluk sınırının altında yaşayan Nijerya için ekonomik yatırım fırsatları sunabileceği, diğer kıta ülkeleri ve eski Fransız sömürgesi Burkina Faso, Mali ve Nijer ile ilişkilerde kopuş yaşayan Fransa için ise bölge ülkeleri ile ilişkileri canlandırma fırsatı olabileceği kaydedildi.

Nijerya, Sahra altı Afrika ülkeleri arasında Fransa'nın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.