Fransa ve Tanzanya, İlişkileri Güçlendirmek İçin Anlaştı - Son Dakika
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Fransa ve Tanzanya, İlişkileri Güçlendirmek İçin Anlaştı

Fransa ve Tanzanya, İlişkileri Güçlendirmek İçin Anlaştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, enerji dönüşümü, iklim değişikliğiyle mücadele, mavi ekonomi, tarım gibi farklı alanlarda işbirliği yaparak iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye karar verdiler. Ayrıca insan kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele konusunda işbirliği yapılması kararlaştırıldı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki krizin tarafları yeniden diyalog kurmaya çağırıldı.

14.05.2024 23:17
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmekte mutabık kaldı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron ve Hassan Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Liderler özellikle enerji dönüşümü, iklim değişikliğiyle mücadele, mavi ekonomi, tarım dahil farklı alanlarda iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye karar verdi.

Macron, bu kapsamda Tanzanya'nın Darüsselam kentinde 27 Mayıs'ta Fransa-Tanzanya İş Forum'unun düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, insan kaçakçılığıyla ve uyuşturucuyla mücadele konusunda işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Bölgesel istikrar ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki krizin ele alındığı görüşmede, krizin tarafları yeniden diyalog kurmaya çağırıldı.

Kaynak: AA

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