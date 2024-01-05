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Fransa ve Ürdün, Gazze'ye hava yoluyla yardım ulaştırdı - Son Dakika
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Fransa ve Ürdün, Gazze'ye hava yoluyla yardım ulaştırdı

Fransa ve Ürdün, Gazze'deki insani durumun kritik olduğunu belirterek, hava yoluyla yardım ulaştırdı. Fransız ve Ürdünlü ekiplerin birlikte çalıştığı operasyon kapsamında, 2 askeri kargo uçağı Gazze'ye 7 tonluk yardımı havadan bıraktı.

Fransa ve Ürdün, Gazze\'ye hava yoluyla yardım ulaştırdı
05.01.2024 - 21:59,  Güncelleme: 22:02
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Fransa ve Ürdün'ün insani durumun kritik olduğu Gazze'ye hava yoluyla yardım ulaştırdığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani durumun kritik olmaya devam ettiğini belirtti.

Macron, "Bu zor bağlamda, Fransa ve Ürdün, (Gazze) halkına ve onlara yardım edenlere hava yoluyla yardım ulaştırdı." ifadesini kullandı.

Ulusal basının Elysee Sarayı'na dayandırdığı haberlere göre, biri Fransız diğeri Ürdünlü olmak üzere 2 askeri kargo uçağı Gazze'ye 7 tonluk yardımı havadan bıraktı.

Fransa'nın Ürdün hava kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde yürüttüğü operasyon kapsamında Fransız ve Ürdünlü ekipler birlikte çalıştı.

Kaynak: AA
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