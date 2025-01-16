Fransa, Venezuela Maslahatgüzarını Çağırdı

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Fransa, Venezuela'nın Fransız diplomatik personel sayısını azaltma kararının ardından bu ülkenin Paris Maslahatgüzarı Arturo Enrique Gil Pinto'yu Dışişleri Bakanlığına çağırdığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela'nın ülkesindeki Fransız diplomat sayısını azaltma kararının ardından Arturo Enrique Gil Pinto'nun Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Fransa, kendisine yöneltilen (dış) müdahale iddialarını kesin bir dille reddediyor. Fransa, krizin barışçıl bir şekilde sonlandırılmasını kolaylaştırmak amacıyla tüm taraflarla diyaloğu sürdürmeye kararlı." ifadesine yer verildi.

Fransa'nın söz konusu ülkedeki diplomatik faaliyetlerinin Viyana Sözleşmeleri kapsamında yürütüldüğü savunulan açıklamada, "Fransa, ulusal düzeyde gerekli tüm karşılıklı tedbirleri alacak. Fransa, bu kararın hedefindeki Avrupa ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde olmayı sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

Venezuela hükümeti, bu hafta "düşmanca davranışlarda bulundukları" ve "aşırılık yanlısı gruplara destek verdikleri" gerekçesiyle Hollanda, Fransa ve İtalya'ya yönelik diplomatik kısıtlamalar getirmişti.

Hükümet, Fransa, Hollanda ve İtalya'dan, büyükelçiliklerine akredite diplomat sayısını 48 saat içinde 3'e düşürmelerini istemişti.