Fransız aşırı sağcı siyasetçi Eric Zemmour'a Korsika'da saldırı - Son Dakika
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Fransız aşırı sağcı siyasetçi Eric Zemmour'a Korsika'da saldırı

Fransız aşırı sağcı siyasetçi Eric Zemmour\'a Korsika\'da saldırı

Fransız aşırı sağcı Reconquete Partisi Başkanı Eric Zemmour, Korsika Adası'nda bir pazar ziyareti sırasında yaklaşık 15 kişilik bir grup tarafından yumurta atıldı. Eylemciler, Zemmour'un adaya gelmesine tepki gösterirken, siyasetçi de hakaretlerde bulundu ve yumurta atan bir kadına vurdu. Zemmour, saldırıya karşı korkmadığını belirtirken, Reconquete Partisi adada yaşananları suç duyurusuyla takip edeceğini açıkladı.

04.05.2024 15:45
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Fransız aşırı sağcı Reconquete (Yeniden Fetih) Partisi Başkanı ve siyasetçi Eric Zemmour'a Korsika Adası'nda yumurta atıldı.

Yerel gazete Corse-Matin'in haberine göre Zemmour, Korsika'nın Ajaccio kentindeki bir pazarı ziyaretinde, yaklaşık 15 kişilik bir grup, aşırı sağcı siyasetçinin adaya gelmesine tepki gösterdi.

Kendisine yönelik "Faşistler dışarı", "Defol" ve "Korsika sana ait değil" sloganları atan eylemcilere, Zemmour hakaret etti.

Aşırı sağcı siyasetçi, ayrıca kendisine yumurta atan kadına vurdu.

Zemmour, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunlar beni korkutacaklarını zanneden aptallar. Ancak ben Korsikalılar gibiyim, beni korkutamazlar." ifadelerini kullandı.

Reconquete Partisi, adada yaşananlara ilişkin suç duyurusunda bulunacak.

Kaynak: AA

Siyaset, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız aşırı sağcı siyasetçi Eric Zemmour'a Korsika'da saldırı - Son Dakika

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