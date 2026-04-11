Fransız Devrimi'nin Ondalık Zaman Sistemi Denemesi ve Tarihsel Kökenler

Fransız Devrimi sonrasında, 1793 Ekim ayı civarında, yeni kurulan cumhuriyet, zamanı ölçme biçimini kökten değiştirmeyi amaçlayan radikal bir girişimde bulundu. Devrimciler, günü 24 saat yerine 10 saate bölmeyi ve her saatin 100 dakikadan, her dakikanın da 100 saniyeden oluşmasını planladı. Haftanın ise 10 gün olarak düzenlenmesi öngörüldü. Bu sistem, zaman ölçümünü Hristiyan takviminden uzaklaştırmayı hedefliyordu. Ondalık saatler belediye binalarına yerleştirildi ve resmi kayıtlar yeni takvimle tutulmaya başlandı. Ancak, Londra Greenwich Gözlemevi'nden bilim iletişimcisi Finn Burridge'e göre, bu uygulama kısa sürede birçok problemi beraberinde getirdi. Mevcut saatlerin yeniden tasarımı zorlu oldu ve bu sistem Fransa'yı komşularından izole etti. Kırsal kesimdekiler ise 10 günde bir izin almak zorunda kalmaktan hoşnutsuzdu. Sonuç olarak, ondalık zaman sistemi Fransa'da sadece bir yıl kadar sürdü.

Zamanın 24 saat, saatin 60 dakika, dakikanın 60 saniye olarak ölçülmesinin kökeni, M. Ö. 5300-1940 dönemlerinde Mezopotamya'da yaşamış Sümerlere dayanıyor. Bu ilk medeniyetlerden biri, sulama ve pulluk gibi icatlarının yanı sıra bilinen ilk yazı sistemini geliştirmiştir. Sümerler, 60 sayısına dayanan bir sayma yöntemini de kullandı. Bu yöntem, parmaklardaki eklemler üzerinden saymaya dayanır. Bir elin parmak eklemlerini (başparmak hariç) saydığınızda 12 elde edilir. Diğer elin parmağı ise 'elde var bir' olarak kullanılarak 60 sayısına ulaşılır. Kanada New Brunswick Üniversitesi'nden çivi yazısı uzmanı Martin Willis Monroe, Sümerlerin bu sayma sistemini karmaşık tarım kayıtları için geliştirdiklerini belirtiyor.

Sümerlerden sonra, M. Ö. 1000 civarında Babilliler güneş ve su saatlerini kullanan ilk uygarlık olarak kayıtlara geçti. İsviçre Basel Üniversitesi'nden arkeoloji ve astronomi uzmanı Rita Gautschy, zamanı saatlere bölen ilk uygarlığın antik Mısırlılar olduğunu belirtiyor. M. Ö. 2500 civarından kalma dini metinler, bu bölünmenin kanıtı olarak görülüyor. Mısırlılar, günün 24 saat değil, geceyi 12 saate bölerek zamanı ölçtüler. Bu sistemin kökeni tam olarak bilinmese de, 12 takımyıldız ve parmak eklemleriyle saymaya dayandığı düşünülüyor.

Babilliler, M. Ö. 2000-540 yılları arasında Sümerlerden aldıkları 60 tabanlı sistemi geliştirdi. Yaklaşık M. Ö. 1000 civarında, güneşin gökyüzünde aynı konuma dönmesi esasına dayalı 360 günlük bir takvim oluşturdular. Babilliler, günü 12'ye bölerek gündüz ve geceyi eşit olarak zaman dilimlerine ayıran pratik bir sistem kurdu. Bu 'mevsimsel saatlerin' uzunlukları yılın mevsimlerine göre değişiyordu. Babilliler ayrıca, astronomik hesaplamalar için günü 12 'beru'ya böldü; her beru yaklaşık iki saate eşdeğerdi. Bunlar daha sonra 30 antik dakikaya (ush) ve daha küçük 60 birime (ninda) ayrıldı. Ancak bu bölümler, zaman ölçümünden çok gökyüzü mesafelerini belirlemek için kullanılıyordu.

İskenderiye'deki bilim merkezi sayesinde M. Ö. 330'dan itibaren farklı fikirler birleşerek Helenistik dünyayı oluşturdu. Eski Yunanlılar, Babil astronomik zaman sistemini benimseyerek gözlemlere yeni katkılar yaptı. Yunan saraylarında kum saatleri, insanların konuşmak için eşit süreye sahip olmalarını sağlamak amacıyla kullanıldı. Ancak dakika ve saniye kavramları, ancak birkaç yüzyıl önce, zaman ölçüm cihazlarının hassaslaşmasıyla günlük hayatta yer buldu. 20. yüzyılda atom saatlerinin geliştirilmesi, saniyenin daha hassas tanımlanmasına olanak sağladı. Günümüzde saniye, sezyum-133 atomlarının mikrodalga radyasyonunu temel alan tanımla ölçülüyor ve küresel atom saatleri internet, GPS ve tıbbi görüntüleme gibi alanlarda kritik öneme sahip.

Zamanı ölçme yöntemleri, insanların kararları ve tarih boyunca yaşanan tesadüflerle şekillendi. Saat, dakika ve saniye kavramları bir dizi seçim ve rastlantı ile günümüze ulaştı. Bu kalıplar o kadar derinleşti ki, değiştirilmesi zorlu bir süreç olurdu. Fransız Devrimi'nde ondalık zaman sistemine geçiş girişimi başarısız oldu ve sadece 17 ay sürdü. Buna karşın mesafe ve para birimlerinde ondalık sistem kalıcı oldu. Finn Burridge, bu denemenin başarısız olduğunu ve sistemin uzun ömürlü olamadığını ifade ediyor.