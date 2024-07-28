Fransız Lider, Olimpiyat Açılış Törenindeki 'Son Akşam Yemeği' Gösterisini Eleştirdi - Son Dakika
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Fransız Lider, Olimpiyat Açılış Törenindeki 'Son Akşam Yemeği' Gösterisini Eleştirdi

Fransız aşırı sol parti LFI'nin lideri Jean-Luc Melenchon, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılış töreninde Hz. İsa'yı konu alan 'Son Akşam Yemeği' tablosunun 'drag queen' performansıyla canlandırılmasını eleştirdi. Gösteri, dine hakaret gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

28.07.2024 15:33
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Fransız aşırı sol parti Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) kurucu lideri Jean-Luc Melenchon, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla canlandırılmasını, "alay edilmesinden hoşlanmadım" sözleriyle eleştirdi.

Fransa'nın ev sahipliğinde 11 Ağustos'a kadar başkent Paris'te sürecek olan Olimpiyat Oyunlarının 26 Temmuz'daki açılışında, spor kafileleri Sen Nehri üzerinde teknelerle geçit töreni yaptı.

Yaklaşık 4 saat süren tören, canlı performans ve videoların sergilendiği televizyon yayınlarıyla dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Törende, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yemeğini konu alan "Son Akşam Yemeği" isimli tablosunun "drag queen" gösterisiyle canlandırılması "dine hakaret" gerekçesiyle eleştirilere konu oldu.

LFI lideri Melenchon da kendi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu canlandırmaya tepki gösterdi.

Açıklamada, "İsa ve havarilerinin son yemeği ve pazar ibadetinin temeli olan, Hristiyanların 'Son Akşam Yemeği' ile alay edilmesinden hoşlanmadım." ifadesini kullanan Melenchon, "inananları gücendirme riskini almaya" gerek olmadığını vurguladı.

Olimpiyatların açılış törenindeki "Son Akşam Yemeği" performansına gelen tepkiler

Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenindeki "Son Akşam Yemeği" tasvirine hem Fransa'dan hem de dünyadan tepkiler gelmişti.

Fransa Katolik Kilisesinin X hesabından yapılan açıklamada, "Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Avrupa Parlamentosunun (AP) aşırı sağcı Fransız üyesi Marion Marechal, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Son Akşam Yemeği'nin bu 'drag queen' parodisi karşısında hakarete uğradığını hisseden dünyadaki tüm Hristiyanlar, şunu bilin ki konuşan Fransa değil" diyerek, bu olayın sorumlusunun "her türlü provokasyona hazır solcu bir azınlık" olduğunu belirtmişti.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili milletvekili Laure Lavalette, X hesabından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben yaptığı paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanı, hepimiz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları nedeniyle çok mutluyuz ve bu akşam siyaset konuşmak istemiyorum. Ancak bu gerçekten gerekli miydi?" ifadelerine yer vermişti.

Fransız avukat Fabrice di Vizio, X hesabından yaptığı açıklamada, olaya ilişkin 29 Temmuz'da suç duyurusunda bulunacağını kaydetmişti.

ABD'nin Minnesota eyaletinden Winona-Rochester Piskoposu Robert Barron, X hesabından yaptığı videolu paylaşımda, gösteriyi "bir tür iğrenç, küstah alaycılık" şeklinde nitelendirmiş ve Hristiyanların sessiz kalmaması ve sesini duyurması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA

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