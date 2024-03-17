Fransız Öğrenciler İstanbul\'u Keşfetti

Paris Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) diplomat adaylarına yönelik projesi kapsamında İstanbul'a gelen Fransız öğrenciler, şehrin turistik mekanlarını ve eğitim kurumlarını gezip Türk halkını daha yakından tanıma imkanı buldu.
Enstitü tarafından Türkiye'nin kültürel, sosyal ve sanatsal zenginliğini Fransız öğrencilerle buluşturmayı hedefleyen projeyle kenti gören misafirler, halkın yaklaşımı ve zengin Türk mutfağı karşısında büyülendiklerini dile getirerek, gezinin ön yargılarını değiştirdiğini kaydetti.
İstanbul'un kültürel zenginliğine hayran kalan Fransız öğrencilerin en çok şaşırdıkları kentteki kedi ve köpek sevgisi oldu.
Diplomat adayı Fransız öğrenciler yoğun turun ardından tecrübelerini ve duygularını AA muhabirine anlattı.
Öğrencilerden Raphael Bonnet Duprey de la Ruffiniere, İstanbul'a ilk defa geldiğini ve geziden çok memnun kaldığını söyledi.
Ruffiniere, Türkiye'nin kültürel dokusu hakkında çok fazla bir bilgisi olmadığını belirterek, "Buraya gelmeden önce açıkçası biraz ön yargılıydım. Buraya gelince toplumun çok canlı ve insanların çok iyiliksever olmasına aşırı derecede şaşırdım. Restoranlarda, kafelerde tanıştığım insanlar iletişime çok açıktı, kendinden bahsetmekten ve paylaşmaktan çekinmiyorlardı. Aynı dili konuşamasak da bizimle İngilizce konuşmaya çalışıyorlardı. Çok sempatiklerdi." dedi.
Türkiye'nin tarihi zenginliğine ve hayvan sevgisine şahit olduklarını anlatan Ruffiniere, burasının Bizans, Roma ve Osmanlı tarihine sahip sıra dışı ve zengin bir kültürel yapısı olduğunu anlattı.
Ruffiniere, kentin çok büyük bir müze gibi olduğunu dile getirerek, "Çok mutluyum. Bu şehrin gerçek bir ruhu var. En çok şaşırdığım şeylerden birisi de sokaklarda gezen çok sayıda kedi ve köpe olması. Bu çok güzel, onları her zaman sevebiliriz, okşayabiliriz." diye konuştu.
Türkiye'yi daha fazla keşfetmek istediğini kaydeden Ruffiniere, uluslararası alanda çalışan bir gazeteci olmak ve Anadolu'nun her tarafını gezmek istediğini belirtti.
"Kedi ve köpeklerin her yerde olması kesinlikle harika"
Uluslararası ilişkiler alanında eğitim alan Chloe Granger ise gezinin Türkiye ve İstanbul hakkındaki ön yargılarını değiştirdiğini söyledi.
Granger, kendisini şaşırtan gezi tecrübelerini şöyle anlattı:
"Orta Çağ'dan ya da Osmanlı'dan kalan binaların olduğu daha eski bir şehir hayal ediyordum. Aslında çok modern bir şehir olduğunu gördüm. Binalarının çoğunun yakın bir tarihte inşa edildiğini düşünüyorum. Harika bir şehir. Bir deniz var ve ben denizi çok seviyorum. Kültürel olarak zengin bir şehir. İnsanlar çok misafirperver, sevecen ve sıcakkanlı. Böyle olduğu için tekrar buraya gelmek istiyorum, belki üniversite eğitimi için."
Türklerin hayvan sevgisinin de kendisini çok etkilediğine dikkati çeken Granger, "Kedi ve köpeklerin her yerde olması kesinlikle harika. İnsanların hayvanlara saygı göstermesi de çok güzel." ifadelerini kullandı.
"Burada eğitim almak istedim"
Aurelio Bruno da İstanbul'un çok güzel bir şehir olduğunu söyledi.
Bu kenti çok sevdiğini dile getiren Bruno, "Çok fazla bir ön yargım yoktu fakat bazı düşüncelerim vardı. Arkadaşlarım gibi daha az modern olacağını düşünüyordum, çok şaşırdım. Beni çok iyi bir şekilde şaşırttı. Harika bir şehir. Burada eğitim almak istedim, belki yüksek lisans." diye konuştu.
Bruno, İstanbul'da her yerde kebap restoranı göreceğini hayal ettiğini ancak hiç de öyle olmadığını belirtti.
Yemeklerin bu kadar çeşitli olacağını düşünmediğini vurgulayan Bruno, "Bunun yanında en çok şaşırtan her yerde gördüğümüz hayvanlar oldu. Bu da bizim için sıradan değil." değerlendirmesini yaptı.
Zengin gezi rotası
Yaklaşık bir hafta boyunca İstanbul'da gezen öğrenciler, İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde öğrenci ve akademisyenlerle buluşup, kültür ve fikir alışverişinde bulundu, çeşitli aktivitelere katıldı.
Öğrenciler Marmara Üniversitesi'ni ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile de görüşüp sohbet etme imkanı buldu.
Program kapsamında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, tarihi Yarımada, Yenikapı Mevlevihanesi, Fişekhane Müzesi ve Üsküdar'ın yanı sıra birçok turistik kültür rotasını keşfetme fırsatı bulan öğrenciler, İstanbul'un ardından Bursa'yı da gezdi.
Paris YEE Koordinatörü Dr. Celine Aydın öğrencilere gezi boyunca eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Fransız Öğrenciler İstanbul'u Keşfetti - Son Dakika
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından imha edildi. Operasyonda 15 ton kömür, 1 adet vagon ve 70 metre ray ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar, maden ocaklarının orman bölgesinde tespit edilmesi nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da düzenlenen Ayar-2 Operasyonunda 88 kilogram yabancı menşeli kaçak külçe altın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 215 milyon lira olan kaçak altınlara el konuldu ve 1 şüpheli yakalandı.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Hunat Çarşısı ve mahalle esnafını ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, yeni dönem için desteklerini istedi ve esnaflarla iş birliğini güçlendirmeye önem verdiklerini belirtti.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, 2 oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan baba hayatını kaybetti. Aynı olayda hayatını kaybeden şahsın eşi ile küçük oğlu da yaralandı. Baba katili olduğu iddia edilen 2 kardeş ise jandarma ekiplerince yakalandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi, Eskişehir'de Vilayet Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Müzede, Çanakkale Savaşları'ndan kalma objeler, resimler, fotoğraflar, askeri heykel ve videolar sergileniyor. Mobil müze, 4 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
MÜSİAD Kayseri İl Başkanlığı, üyeler ve yetim çocukların buluştuğu bir iftar programı düzenledi. Programda MÜSİAD İl Başkanı Ferhat Akmermer ve diğer protokol üyeleri konuşmalar yaptı.
Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Gölbaşı Kahvehanesi'ni ziyaret ederek kadınlar kahvehanesi talebini değerlendirdi. Kıvrak, talep olması halinde kadınlar kahvesinin sayısını artıracaklarını belirtti. Ayrıca, eski başkan Mehmet Yazgılı'ya vefa örneği gösterdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kültür Park'ta bulunan bisiklet ve koşu yollarını yeniledi. Yapılan çalışmalarla 7 kilometrelik bisiklet ve koşu yolunun zemini iyileştirildi ve şerit çizgileri yenilendi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tartıştığı kadını silahla omuzundan vuran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından kaçan şahıs, Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 5 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çankırı Devlet Hastanesi'nde görevli bir acil tıp uzmanı doktor, hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki olarak darp edildi. Şüpheli, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldıktan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınayarak, olayın faili ve failleri hakkında hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmalarını hızlandırarak Karabük'ü muhafaza ve müdafaa edeceklerini söyledi. Sahada yapılan anketlerde önde olduklarını belirten Çetinkaya, gerçek belediyecilikle Karabük'ü tanıştıracaklarını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?