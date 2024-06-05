Fransa'da Sanatçılar ve İnternet Fenomenleri, Macron'a Filistin Devletini Tanıma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Fransa'da Sanatçılar ve İnternet Fenomenleri, Macron'a Filistin Devletini Tanıma Çağrısı Yaptı

Fransa\'da Sanatçılar ve İnternet Fenomenleri, Macron\'a Filistin Devletini Tanıma Çağrısı Yaptı

Fransa'da 230'dan fazla sanatçı ve internet fenomeni, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Filistin devletini tanıma çağrısında bulundu. İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini resmen tanıdığı hatırlatılan mektupta, Fransa'nın henüz harekete geçmediğine işaret edildi. Mektupta, Filistin devletini tanımayan Fransa'nın 'utanç kampında yer almaması' gerektiği vurgulandı.

05.06.2024 14:49
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Fransa'da 230'dan fazla sanatçı ve internet fenomeni, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Filistin devletini tanıma çağrısında bulundu.

Fransız gazetesi Liberation'da yayımlanan ortak mektupta, aralarında şarkıcı Angele, manken ve oyuncu Lea Seydoux, video içerik üreticisi Mister V gibi isimlerin de bulunduğu 230'dan fazla sanatçı ve internet fenomeni, Macron'un Filistin devletini resmen tanımasını talep etti.

İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini resmen tanıdığı hatırlatılan mektupta, "insan hakları ve aydınlanmanın ülkesi" olduğunu savunan Fransa'nın henüz harekete geçmediğine işaret edildi.

Mektupta, "Bizler, sanatçılar, içerik üreticileri, kamuya mal olmuş kişiler ve vatandaşlar, farklılıklarımızla ama aynı zamanda bizi birleştiren bağlarla, sadece mevcut katliama tepki olarak değil, aynı zamanda bu halkın var olma hakkı adına, Filistin devletinin varlığını tanıdığımızı dünyaya duyurmak için seslerimizi birleştiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Filistin devletini tanımayan Fransa'nın "utanç kampında yer almaması" gerektiği vurgulanan mektupta, "Net ve hümanist bir tavır alınması için daha kaç kişinin ölmesi gerekecek? İnsanlığa karşı kaç suç daha işlenecek?" sözleriyle tepki gösterildi.

Cumhurbaşkanı Macron, şubatta yaptığı açıklamada Filistin devletini tanımanın ülkesi için "tabu" olmadığını belirtmişti.

İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya ise 4 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

Kaynak: AA

Liberation, Filistin, İspanya, Norveç, Fransa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Sanatçılar ve İnternet Fenomenleri, Macron'a Filistin Devletini Tanıma Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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