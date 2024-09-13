Fransız Sayıştayı'nın Roma Raporu İtalya'da Tepki Topladı - Son Dakika
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Fransız Sayıştayı'nın Roma Raporu İtalya'da Tepki Topladı

Fransız Sayıştayı'nın Roma'daki gayrimenkuller üzerine raporu, İtalya'da tartışmalara yol açtı.

13.09.2024 18:47
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Fransız Sayıştayı'nın, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan ve aralarında "İspanyol Merdivenleri" olarak bilinen Trinita dei Monti basamakları gibi yapımına Fransa'nın katkı yaptığı ya da doğrudan mülkiyeti Fransa'ya ait bazı gayrimenkullere "iyi bakılmadığı ve mülkiyetinin teyidi gerektiğine" yönelik raporu, İtalya'da tepki topladı.

İtalyan basınına Fransız basınından yansıyan haberlere göre, Fransız Sayıştayı'nın bir raporunda, Roma'da yapım maliyeti zamanında Fransa tarafından üstlenilen ya da mülkiyeti Fransa'ya ait bazı taşınmazlara "iyi bakılmadığı" eleştirisi yapılırken, bu gayrimenkullerin yasal statülerinin teyidinin gerektiği belirtildi.

Söz konusu taşınmazlar arasında, Trinita dei Monti ve San Luigi kiliselerinin de aralarında olduğu Roma'daki 5 Fransız kilisesinin, adını önünde bulunduğu kiliseden alan ve Fransa'nın da yapımına maddi katkı sağladığı Trinita dei Monti basamaklarının (İspanyol Merdivenleri) ve 13 binanın yer aldığı ifade edildi.

Fransız Sayıştayı'nın bu raporu, özellikle de İspanyol Merdivenleri'nin mülkiyetini tartışmaya açtığı gerekçesiyle İtalya'da tepkilere yol açtı. Tepkilerde, halihazırda Fransa'da bulunan İtalyan sanatçıların sanat eserlerine atıf yapılması ise dikkati çekti.

Sağ koalisyon iktidarının Turizm Bakanı Daniela Santanche, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Eğer İtalya olmasaydı, Fransa'ya ne olurdu? Bizim lüksümüz, eserlerimiz, güzelliğimiz olmadan yapamazlar. Ama artık abartıyorlar. Trinita dei Monti basamaklarını dahi almak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Başbakan Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı partisi İtalya'nın Kardeşleri (FdI) milletvekili Fabio Rampelli de "Fransız Sayıştayı, Roma'da Fransız devletine ait olan gayrimenkuller üzerine bir araştırma yaptı. Trinita dei Monti'nin de yer aldığı bir liste var. İnsana gülme geliyor. İyi o zaman Louvre'a uzmanları gönderelim, tarih boyunca özellikle de 19. yüzyılda İtalya'dan götürülen ve Louvre'u dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi haline getiren ünlü sanat eserlerine dair araştırma yapsınlar." ifadelerini kullandı.

Romalı mimar Francesco de Sanctis ve Alessandro Specchi tarafından 1723-1725 yıllarında yapılan, Trinita dei Monti Kilisesi'nden İspanya Meydanı'na doğru inilen tarihi merdivenlerin asıl adı Trinita Dei Monti basamakları olsa da yaygın olarak İspanyol Merdivenleri adıyla biliniyor. 2015-2016 yıllarında bir mücevher firmasının sponsorluğunda kapsamlı restorasyondan geçen merdivenler, Roma'ya gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında yer alıyor.

Kaynak: AA

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