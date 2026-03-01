Fransız Uçak Gemisi Doğu Akdeniz'e Gidiyor - Son Dakika
Fransız Uçak Gemisi Doğu Akdeniz'e Gidiyor

01.03.2026 22:50
Hürmüz Boğazı'nda sıkışma yaşanırken Fransız Charles de Gaulle uçak gemisi Doğu Akdeniz'e hareket etti.

Fransız kanalı BFMTV, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misilleme yapmasının ardından Hürmüz Boğazı trafiğinde sıkışma yaşanırken Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün Doğu Akdeniz'e doğru hareket ettiğini belirtti.

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, ardından İran'ın İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermesi ve Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinde sıkışmanın yaşandığı dönemde Fransa'nın nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi Charles de Gaulle ve ona bağlı gemiler Baltık Denizi'ndeki görevlerini yarıda kesti.

Charles de Gaulle ve ona bağlı gemiler Doğu Akdeniz'e gönderildi.

60 Fransız gemisi Basra Körfezi'nde mahsur kaldı

Fransız Armatörler Derneği Armateurs de France'ın Genel Temsilcisi Laurent Martens, ulusal basına yaptığı açıklamada, Fransız bayrağı taşıyan veya Fransız şirketlerine ait olan 60 geminin Basra Körfezi'nde mahsur kaldığını söyledi.

Bu gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiklerini ve Fransız donanmasının güvenli bir yere sığınmaları yönündeki talimatının ardından bölgedeki bazı limanlara çekildiklerini belirten Martens, mürettebatın güvende olduğunu kaydetti.

Martens, Fransız gemilerinin İran saldırılarında "öncelikli hedef" olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Charles de Gaulle, Savaş ve Çatışma, Hürmüz Boğazı, Doğu Akdeniz, Denizcilik, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

23:22
