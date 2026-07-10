Franz Meurer'e Mevlüde Genç Madalyası - Son Dakika
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Franz Meurer'e Mevlüde Genç Madalyası

Franz Meurer\'e Mevlüde Genç Madalyası
10.07.2026 12:05
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Almanya'nın KRV eyaletinde toplumsal dayanışma çalışmalarıyla tanınan papaz Meurer ödüllendirildi.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde toplumsal dayanışmayı ve birlikte yaşama kültürünü güçlendirmeye yönelik çalışmalarıyla tanınan Kölnlü Katolik papaz Franz Meurer'e 2026 Mevlüde Genç Madalyası verildi.

KRV Başbakanı Hendrik Wüst, Düsseldorf'ta düzenlenen törende Meurer'e madalyasını takdim etti. Törene Mevlüde Genç'in ailesinden Can Genç, Hatice Genç, Türkan Genç ve Özlem Genç Evran da katıldı.

Wüst, törende yaptığı konuşmada, Meurer'in uzun yıllardır toplumun farklı kesimleri arasında köprüler kurduğunu belirterek, "Siz, uzun süredir burada yaşayanlarla yeni gelenler, Hristiyanlarla Müslümanlar ve farklı hayat hikayelerine sahip insanlar arasında köprüler kuruyorsunuz." dedi.

Nefretin toplumda giderek daha yüksek sesle dile getirildiğini, keskinleştiğini ve görünür hale geldiğini belirten Wüst, yabancı düşmanlığı, antisemitizm, İslam karşıtlığı ve farklı yaşam biçimlerine karşı düşmanlığın nefretin farklı yüzleri olduğunu ifade etti.

Wüst, "Nefret, barış içinde bir arada yaşamanın en büyük düşmanıdır. Nefret, büyüyen ve bütün iyilikleri içine çekip yok eden kara bir delik gibidir." değerlendirmesinde bulundu.

Wüst, Meurer'in, kökenleri, dinleri veya sosyal statüleri ne olursa olsun desteğe ihtiyaç duyan insanların yanında yer aldığını vurgulayarak, onun dışlanma, yoksulluk ve umutsuzlukla mücadele ettiğini söyledi.

Meurer'in çalışmalarının Mevlüde Genç'in savunduğu anlayışla örtüştüğünü belirten Wüst, onun yaşadığı büyük acıya rağmen insanlığa ve toplumsal dayanışmaya olan inancını kaybetmediğini kaydetti.

Can Genç de AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, ailesi adına Franz Meurer'i tebrik etti.

Genç, Meurer'in insanlık, toplumsal dayanışma ve uzlaşma için uzun yıllardır yürüttüğü çalışmaların ödüllendirildiğini belirterek, bunların büyükannesi Mevlüde Genç'in de hayatı boyunca savunduğu değerler olduğunu ifade etti.

Kilise bodrumunda ihtiyaç sahiplerine destek

KRV Başbakanlığından yapılan açıklamada, 1951'de Köln'de doğan ve 1978'de papaz olan Meurer'in uzun yıllardır Köln'ün Vingst ve Höhenberg semtlerindeki St. Theodor ve St. Elisabeth Katolik cemaatinde görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Meurer'in öncülüğünde St. Theodor Kilisesi'nin bodrum katında ihtiyaç sahipleri için giysi ve gıda yardımı yapılan bölümler ile bisiklet tamir atölyesi oluşturulduğu, cemaat bünyesinde ailelere, çocuklara ve gençlere yönelik çeşitli destek programlarının da hayata geçirildiği kaydedildi.

Farklı toplum kesimlerini yakınlaştırmaya yönelik çalışmalarıyla da tanınan Meurer, Köln Merkez Camisi'nin inşasına destek amacıyla bir pazar ayininde bağış toplanmasını sağlamıştı.

Meurer, toplumsal çalışmaları dolayısıyla 2020'de KRV Eyalet Liyakat Nişanı'na layık görülmüştü.

Mevlüde Genç Madalyası

KRV Eyalet Hükümeti, 18 Aralık 2018'de hoşgörü, kültürler arası uzlaşma ve dinlerin barış içinde bir arada yaşamasına katkı sunanları ödüllendirmek amacıyla Mevlüde Genç Madalyası'nı ihdas etti.

İlk kez 2019'da verilen madalya, bu alanlarda öne çıkan kişi veya gruplara genellikle yılda bir kez takdim ediliyor. Ödül, madalya, ödül belgesi ve 10 bin avro para ödülünden oluşuyor.

Solingen faciası

Almanya'nın KRV eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evi kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Gülüstan Öztürk (12), Hatice Genç (19), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, mahkemece verilen hapis cezalarını çekmelerinin ardından tahliye edilmişti. Kimlikleri değiştirilerek gizli tutulan saldırganlar, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.

Irkçı saldırıda iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybetmesine rağmen yıllarca Türk ve Alman toplumlarına birlik, beraberlik ve sağduyu çağrılarında bulunan Mevlüde Genç, 30 Ekim 2022'de hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Franz Meurer'e Mevlüde Genç Madalyası - Son Dakika

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