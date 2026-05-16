Fren Arızası 7 Aracın Çarpışmasına Neden Oldu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde freni arızalanan kamyonun 7 araca çarptığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
H.M.G. yönetimindeki 46 PL 629 plakalı kum yüklü kamyon, Vezir Hoca Bulvarı'nda fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak 7 araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralanan 2'si ağır 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü H.M.G. gözaltına alındı.
