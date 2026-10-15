Frontex, 2026 bütçesi erken tükenen EURP'ye geçici olarak yeni başvuru kabul etmiyor

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır ajansı Frontex, Avrupa'dan sınır dışı edilmiş göçmenlere yönelik destek programının bütçesinin, beklenenden erken tükenmesi nedeniyle yeni başvuruların kabul edilmediğini bildirdi.

Frontex'ten AA muhabirine yapılan açıklamada, Avrupa'dan sınır dışı edilmiş göçmenlere destek veren AB Yeniden Entegrasyon Programı'nın (EURP) yeni başvuruları geçici olarak kabul etmediği belirtildi.

Açıklamada, bu yıl AB'de gönüllü geri dönüşlerin yanı sıra sınır dışı edilenlerin sayısının da yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle EURP'ye yoğun talep geldiği, bu nedenle programa 2026'da ayrılan bütçenin beklenenden hızlı tükendiği ifade edildi.

Başvuruları daha önce kabul edilmiş kişilerin bu durumdan etkilenmeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, Frontex'in geri dönüş süreci boyunca üye ülkelere sunduğu diğer destekleri sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, programın askıya alınması kararının ardından Frontex ve AB Komisyonu'nun gelecekteki finansal ihtiyaçlar konusunda yakın temas halinde olduğu, AB'nin mevcut bütçe prosedürleri çerçevesinde programın faaliyetini sürdürebilmesi için tüm seçeneklerin değerlendirildiği ifade edildi.

2022'de başlayan EURP kapsamında Avrupa'dan sınır dışı edilen veya gönüllü şekilde geri dönen kişilere 12 aya kadar barınma, tıbbi destek, iş danışmanlığı, eğitim ve hukuki hizmetler gibi destekler sağlanıyordu.

Frontex verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında programa yaklaşık 14 bin göçmen başvuruda bulundu.