Frontex 9 ülkede geri dönüş kararı olmadan sınır dışı etti, bu AB hukukuna aykırı - Son Dakika
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Frontex 9 ülkede geri dönüş kararı olmadan sınır dışı etti, bu AB hukukuna aykırı

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Frontex'in 9 ülkede geri dönüş kararı olmadan gönüllü geri dönüş yürüttüğü ve bunun AB hukukuna aykırı olduğu tespit edildi. Mart 2025-Nisan 2026'da ülkelerine gönderilen 8 bin 646 Suriye vatandaşının yaklaşık yüzde 40'ı EURP'de vaat edilen maddi desteği alamadı.

Avrupa Birliği (AB) Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex), bazı sınır dışı işlemlerini AB hukukuna aykırı şekilde gerçekleştirdiği tespit edildi.

EUobserver, Statewatch, Der Tag ve Altreconomia haber sitelerinin Frontex'in iç toplantı notlarına dayandırdığı ortak haberlerine göre, hukuken yalnızca haklarında AB üyesi ülke tarafından düzenlenen geri dönüş kararı olan kişilerin sınır dışı edilmesinde görev alabilen Ajans, buna aykırı hareket etti.

Frontex'in 11 Nisan 2024'te AB Komisyonu ve üye ülke temsilcilerinin katılımıyla geri dönüşlerle ilgili düzenlediği toplantıda, Ajansın o dönemde faaliyet gösterdiği 31 AB ve Schengen üyesi ülkenin 9'unda gerekli geri dönüş kararları olmaksızın "gönüllü geri dönüş" süreçlerinin yürütüldüğü tespit edildi.

AB hukukunun ihlal edildiğinin farkedilmesine rağmen Frontex, üye ülkelere ilgili mevzuat ve prosedürleri uyumlu hale getirmesi için 2024 sonuna kadar zaman tanırken söz konusu 9 ülkede faaliyetlerini sürdürdü.

Geri dönen kişiler vadedilen maddi desteği alamıyor

Frontex'in 15 Ekim'de bütçesinin beklenenden erken tükenmesi nedeniyle askıya aldığı AB Yeniden Entegrasyon Programı (EURP) kapsamında kişilerin yaşadığı sorunları iletebileceği resmi mekanizma bulunmazken, Ajans, maddi destekle ilgili sorun yaşayanların ilgili üye ülke veya gönderildikleri ülke otoritelerine ulaşması gerektiğini kaydediyor.

Mart 2025-Nisan 2026 arasında sınır dışı edilen göçmenlere yönelik destek programı EURP kapsamında ülkelerine gönderilen 8 bin 646 Suriye vatandaşının yaklaşık yüzde 40'ının program kapsamında vaat edilen maddi destekten faydalanamadığı ortaya çıktı.

Frontex, bazı verilerin paylaşılması talebini reddetti

Frontex'in Nisan 2026'da gerçekleştirdiği toplantıda, Ajans yetkilileri, EURP'ye yönelik kamuoyu ilgisinde artış gözlemlendiğini belirterek, toplantıya katılan üye ülkeler ve EURP kapsamında işbirliği yapılan sivil toplum kuruluşlarından, herhangi bir belgeyi kamuoyuyla paylaşmadan önce kendilerine danışmalarını istedi.

Frontex'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, üye ülkelere kamuyla bilgi paylaşmadan önce kurumla istişare edilmesi yönünde talimat verdiği iddiası reddedilerek, toplantıda yalnızca "ikinci bir taraftan gelen belgelere erişim kurallarının" açıklandığı ifade edildi.

Haber siteleri ayrıca, bilgi edinme özgürlüğü kapsamında son 2 yılda EURP'den yararlananların listesini Frontex'ten talep etmesine rağmen bu isteğin reddedildiğini açıkladı.

Kaynak: AA
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