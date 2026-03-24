Frontex Eski Direktörüne Soruşturma
Frontex Eski Direktörüne Soruşturma

24.03.2026 13:35
Fabrice Leggeri, AB'nin dış sınır koruma kurumu Frontex'in eski direktörü olarak insanlığa karşı suçla suçlanıyor.

Fransız yargısı, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının korunmasından sorumlu kurumu Frontex'in eski direktörü ve Avrupa Parlamentosunun (AP) aşırı sağcı Fransız üyesi Fabrice Leggeri hakkında "insanlığa karşı suça ortaklık ettiği" gerekçesiyle yakın zamanda soruşturma yürütecek.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa'da "Utopia 56" isimli yardım kuruluşu ve Fransız İnsan Hakları Birliğinin (LDH) Leggeri hakkındaki şikayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İsmi belirtilmeyen adli bir kaynağa göre, Leggeri hakkında "insanlığa karşı suça ortaklık ettiği" gerekçesiyle soruşturma yürütmek üzere yakın zamanda soruşturma hakimi atanacak.

Utopia 56 ve LDH, Leggeri'yi, Yunan ve Libya makamlarının göçmen botlarını yakalamasını kolaylaştırmak için Frontex personelini teşvik etmekle suçluyor.

Söz konusu iki kuruluş, Leggeri hakkında "insanlığa karşı suçlara ve yapılan işkencelere" ortak olduğu gerekçesiyle 2024'te suç duyurusunda bulunmuştu.

Nisan 2024'te yapılan ortak açıklamada, Akdeniz'in son yıllarda en "ölümcül göç yolu" haline geldiği ve Ocak 2015-Nisan 2022'de Akdeniz'de 16 bin 272 göçmenin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

Özellikle Leggeri'nin Frontex'in başına geçmesiyle, kurumun bu suçların işlenmesinde "önemli rol" üstlendiği savunulan açıklamada, Leggeri'nin, "Libya ve Yunan makamlarınca işlenen insanlığa karşı suçlara ve yapılan işkencelere" ortak olma pahasına kurumun üstlendiği görevi değiştirdiği değerlendirmesine yer verilmişti.

Fransız siyasetçi Leggeri, 29 Nisan 2022'de Frontex'teki görevinden istifa etmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

