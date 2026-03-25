FSM Köprüsü Endometriozis İçin Sarı Işıklarla Aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FSM Köprüsü Endometriozis İçin Sarı Işıklarla Aydınlatıldı

FSM Köprüsü Endometriozis İçin Sarı Işıklarla Aydınlatıldı
25.03.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, endometriozis farkındalığını artırmak için sarı ışıklarla aydınlatıldı.

FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Türkiye Endometriozis ve Adenomyozis Derneği öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında endometriozis farkındalığının simgesi olan sarı ışıklarla aydınlatıldı.

Türkiye Endometriozis ve Adenomyozis Derneği öncülüğünde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü endometriozis farkındalığının simgesi olan sarı renkle aydınlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Valiliği ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne yapılan başvurular neticesinde alınan izinler doğrultusunda, Endometriozis Farkındalık Ayı kapsamında planlanan faaliyetler hayata geçirilecek. Söz konusu uygulama ile milyonlarca kadını etkileyen hastalığın görünürlüğünün artırılması hedefleniyor. Sarı renkle ışıklandırılan köprü dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

Endometriozis, Endometriozis, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FSM Köprüsü Endometriozis İçin Sarı Işıklarla Aydınlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 23:06:00. #.0.5#
SON DAKİKA: FSM Köprüsü Endometriozis İçin Sarı Işıklarla Aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.