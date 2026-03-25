FSM Köprüsü Endometriozis İçin Sarı Işıklarla Aydınlatıldı

FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Türkiye Endometriozis ve Adenomyozis Derneği öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında endometriozis farkındalığının simgesi olan sarı ışıklarla aydınlatıldı.

Türkiye Endometriozis ve Adenomyozis Derneği öncülüğünde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü endometriozis farkındalığının simgesi olan sarı renkle aydınlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Valiliği ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne yapılan başvurular neticesinde alınan izinler doğrultusunda, Endometriozis Farkındalık Ayı kapsamında planlanan faaliyetler hayata geçirilecek. Söz konusu uygulama ile milyonlarca kadını etkileyen hastalığın görünürlüğünün artırılması hedefleniyor. Sarı renkle ışıklandırılan köprü dronla havadan görüntülendi.