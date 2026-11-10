FT'ye göre Netanyahu, Trump'ı her gün arayıp İran'a saldırı için baskı yapıyor - Son Dakika
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FT'ye göre Netanyahu, Trump'ı her gün arayıp İran'a saldırı için baskı yapıyor

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FT'ye göre Netanyahu, Trump'ı her gün arayarak İran'a yeni saldırılar başlatması için baskı yapıyor. Beyaz Saray içi ve dışındaki savaş karşıtları bu baskıyı boşa çıkarmaya çalışıyor, bölge liderleri diplomasi isterken Trump harekata gerek görmediğini söylüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trumpİran'a yeni saldırılar başlatması yönünde ikna etmek için her gün aradığı bildirildi.

Financial Times (FT) gazetesinin Trump ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmelerine ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray içinde ve dışında İran'la savaşı istemeyen kesimlerin Netanyahu'nun söz konusu baskısını boşa çıkarmaya çalıştığı aktarıldı.

Netanyahu'nun Trump'ı her gün telefonla arayarak İran'a yeni saldırılar başlatması yönünde baskı yaptığını belirten kaynak, "Beyaz Saray içindeki ve dışındaki İran'la savaş istemeyen kesimler ise bu baskıyı boşa çıkarmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Gazeteye konuşan kaynak, bölgedeki ülkelerin liderlerinin de Trump'tan "gerilimi tırmandırmamasını ve diplomasiye öncelik vermesini" istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, şu anda İran'a yönelik yeni bir askeri harekata gerek olduğunu düşünmediğini duyurmuştu.

İran'la savaşın bitiş sürecinde olduğunu belirten Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında sona erecek." değerlendirmesini yapmıştı.

Trump'ın söz konusu açıklamaları Washington ile Tahran arasında arabuluculuk yürüten Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi.

Kaynak: AA
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