Fuat Oktay Akyurt\'ta Sanayi Yatırımlarını Değerlendirdi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara'nın Akyurt ilçesinde teşkilat üyeleri, esnaf ve sanayicilerle bir araya gelerek ilçedeki çalışmalar ve sanayi yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığını ziyaret eden Oktay, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım ve teşkilat mensuplarıyla görüştü.

Teşkilat binasında vatandaşlarla da sohbet eden Oktay, Akyurt Belediyesi ile AK Parti teşkilatının uyum içinde çalışmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, ilçenin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Hilal Ayık da Akyurt'ta vatandaşlarla iç içe hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ifade ederek, merkezi hükümetin desteğiyle ilçeye hizmet üretmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Teşkilat ziyaretinin ardından ilçe esnafını ziyaret eden Oktay, iş yeri sahipleri ve vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Daha sonra Akyurt Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (AKSİAD) davetiyle düzenlenen toplantıya katılan Oktay, Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk, Akyurt Kaymakamı Hamit Genç, Belediye Başkanı Hilal Ayık, AKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karakaş ve sanayicilerle bir araya geldi.

Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edilen programda sanayicilerin altyapı ve ulaşım başta olmak üzere taleplerini dinleyen Oktay, ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde ihtiyaçların çözümü için destek vereceklerini ifade etti.

Akyurt'un Ankara'nın önemli üretim merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Oktay, ilçenin mobilyadan savunma sanayisine kadar birçok alanda üretim gerçekleştirdiğini, yaklaşık 140 ülkeye ihracat yapıldığını ve yıllık 750 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştığını belirtti.

Ankara'nın yalnızca kamu kurumlarıyla değil, güçlü sanayi altyapısıyla da öne çıktığını ifade eden Oktay, Esenboğa Havalimanı'nın sağladığı lojistik avantajlar ve ulaşım yatırımlarıyla Akyurt'un gelecekte daha da gelişeceğini söyledi.

Programın ardından ilçedeki sanayi kuruluşlarını ziyaret eden Oktay, güneş paneli üretimi yapılan bir fabrikada incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.