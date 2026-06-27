Fuhuş Operasyonunda 21 Gözaltı, 14 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fuhuş Operasyonunda 21 Gözaltı, 14 Tutuklama

Fuhuş Operasyonunda 21 Gözaltı, 14 Tutuklama
27.06.2026 00:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli merkezli operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, 18 kadın kurtarıldı, 14'ü tutuklandı.

KOCAELİ merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, fuhşa sürüklenen 18 kadın kurtarıldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik takibin ardından 23 ve 24 Haziran tarihlerinde Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Van'da operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 'İnsan ticareti', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlarından 21 şüpheli, gözaltına alındı. Fuhşa zorlandığı tespit edilen 18 mağdur kadın da kurtarıldı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve 25 fişek, fuhuş amaçlı tutulan hesap ajandası ve doküman, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin 21 şüpheli, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Kocaeli, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fuhuş Operasyonunda 21 Gözaltı, 14 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu Bodrum'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu
Hitler değil Netanyahu Sarf ettiği cümle dünyayı ayağa kaldırdı Hitler değil Netanyahu! Sarf ettiği cümle dünyayı ayağa kaldırdı
Ukrayna’dan Rusya’ya 40 günlük “etki operasyonu“ Ukrayna'dan Rusya'ya 40 günlük "etki operasyonu"
Erzincan’da eski eş dehşeti: 2 kişi pompalı tüfekle öldürüldü Erzincan'da eski eş dehşeti: 2 kişi pompalı tüfekle öldürüldü
Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı
Gözlerinin yaşına bakmadı Vincenzo Montella’dan 7 isme kesik Gözlerinin yaşına bakmadı! Vincenzo Montella'dan 7 isme kesik

00:38
AK Parti’ye dönen Rasim Arı: Yakamızdaki al bayraklı rozette değişiklik yok
AK Parti'ye dönen Rasim Arı: Yakamızdaki al bayraklı rozette değişiklik yok
00:33
Sibel Can, sahnede Ahmet Kaya’nın şarkısını söylerken gözyaşlarına boğuldu
Sibel Can, sahnede Ahmet Kaya'nın şarkısını söylerken gözyaşlarına boğuldu
00:20
A Milli Futbol Takımı, yurda döndü Hacıosmanoğlu’nun yüz ifadesi dikkat çekti
A Milli Futbol Takımı, yurda döndü! Hacıosmanoğlu'nun yüz ifadesi dikkat çekti
23:42
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılar düzenledi
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılar düzenledi
23:30
Mahmut Uslu ve Barış Göktürk, Yüksel Yıldırım ile birbirine girdi: Ağzını burnunu kırar, seni buraya gömerim
Mahmut Uslu ve Barış Göktürk, Yüksel Yıldırım ile birbirine girdi: Ağzını burnunu kırar, seni buraya gömerim
23:26
Dev bankadan altın için tüm ezberleri bozacak tahmin: Fırsat bu fırsat
Dev bankadan altın için tüm ezberleri bozacak tahmin: Fırsat bu fırsat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 01:35:51. #7.13#
SON DAKİKA: Fuhuş Operasyonunda 21 Gözaltı, 14 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.